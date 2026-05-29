logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

CIK odbila da ovjeri prijave 4 stranke: Na listi i SDS, zbog neizmirenih novčanih kazni

CIK odbila da ovjeri prijave 4 stranke: Na listi i SDS, zbog neizmirenih novčanih kazni

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici nije ovjerila prijave četiri političke stranke za učešće na Opštim izborima 2026. godine.

CIK nije ovjerio prijave četiri političke stranke za Opšte izbore 2026. Izvor: CIK BiH

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici nije ovjerila prijave četiri političke stranke za učešće na Opštim izborima 2026. godine, piše Crna hronika.

Riječ je o Našoj stranci, SDS-u, Snazi naroda i BPS-u, kojima prijave nisu prihvaćene zbog neispunjavanja zakonskih uslova.

Kako je saopšteno iz CIK-a, razlog za neovjeravanje prijava Naše stranke i SDS-a su ranije izrečene novčane kazne koje još nisu izmirene. Ovim političkim subjektima ostavljen je dodatni rok za plaćanje obaveza, što predstavlja jedan od uslova za ovjeru njihovog učešća na izborima.

Kada je riječ o Snazi naroda i BPS-u, Centralna izborna komisija utvrdila je da ove stranke nisu dostavile minimalan broj validnih potpisa podrške potrebnih za registraciju.

Iz CIK-a navode da to ne znači da su ove stranke definitivno ostale bez mogućnosti učešća na izborima, već da u ostavljenim rokovima moraju otkloniti utvrđene nedostatke.

Opšti izbori u Bosni i Hercegovini biće održani 4. oktobra 2026. godine, kada će građani birati članove Predsjedništva BiH, poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, Narodnoj skupštini Republike Srpske, kao i kantonalnim skupštinama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

opšti izbori 2026. CIK BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ