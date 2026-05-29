CIK odbila da ovjeri prijave 4 stranke: Na listi i SDS, zbog neizmirenih novčanih kazni

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici nije ovjerila prijave četiri političke stranke za učešće na Opštim izborima 2026. godine.

Izvor: CIK BiH

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici nije ovjerila prijave četiri političke stranke za učešće na Opštim izborima 2026. godine, piše Crna hronika.

Riječ je o Našoj stranci, SDS-u, Snazi naroda i BPS-u, kojima prijave nisu prihvaćene zbog neispunjavanja zakonskih uslova.

Kako je saopšteno iz CIK-a, razlog za neovjeravanje prijava Naše stranke i SDS-a su ranije izrečene novčane kazne koje još nisu izmirene. Ovim političkim subjektima ostavljen je dodatni rok za plaćanje obaveza, što predstavlja jedan od uslova za ovjeru njihovog učešća na izborima.

Kada je riječ o Snazi naroda i BPS-u, Centralna izborna komisija utvrdila je da ove stranke nisu dostavile minimalan broj validnih potpisa podrške potrebnih za registraciju.

Iz CIK-a navode da to ne znači da su ove stranke definitivno ostale bez mogućnosti učešća na izborima, već da u ostavljenim rokovima moraju otkloniti utvrđene nedostatke.

Opšti izbori u Bosni i Hercegovini biće održani 4. oktobra 2026. godine, kada će građani birati članove Predsjedništva BiH, poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, Narodnoj skupštini Republike Srpske, kao i kantonalnim skupštinama.