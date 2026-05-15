Izetbegović kandidat SDA za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović biće kandidat te stranke za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH na predstojećim opštim izborima.

Odluka o Izetbegovićevoj kandidaturi donesena je danas na sjednici Predsjedništva stranke.

Izetbegović je prethodno dobio jednoglasnu podršku svih kantonalnih i regionalnih odbora stranke, kao i odbora Brčko distrikta.

U obraćanju javnosti nakon što je Predsjedništvo SDA jednoglasno potvrdilo njegovu kandidaturu poručio je da je "vrijeme da se SDA vrati".

"Dakle, kandidat sam ja", rekao je Izetbegović, dodajući da je tražio da proces kandidatura traje duže, ali da su se "sve kandidature vratile prema njemu".

"Dobio sam stopostotnu podršku", naveo je.

Govoreći o političkoj situaciji u BiH, Izetbegović je ocijenio da je izvještaj visokog predstavnika Kristijana Šmita pred Savjetom bezbjednosti UN bio korektan.

"Jasno je označio krivce. Uklonili su pogrešnu osobu. Trebali su da uklone one koji prave probleme u BiH, a ne visokog predstavnika koji pokušava da ih riješi", rekao je Izetbegović, prenosi Klix.

Dodao je da SDA očekuje brzo imenovanje novog visokog predstavnika, uz stav da OHR mora ostati u BiH sa punim bonskim ovlaštenjima do ispunjenja uslova iz programa 5+2.

Osvrnuo se i na ideje o trećem entitetu, upozorivši da "crtanje novih karata BiH vodi ka destabilizaciji i podsjeća na događaje iz prošlosti".

"Ne trebaju se igrati s vatrom. Zadnji put kada su crtali takve karte dobili smo sukob Armije RBiH i HVO-a i tešku patnju ljudi u Hercegovini i Srednjoj Bosni", rekao je predsjednik SDA.

Izetbegović je kritikovao i rad Vlade FBiH, tvrdeći da su "svi bitni parametri u padu", uključujući industrijsku proizvodnju i izvoz, dok istovremeno raste dug Federacije BiH.

Posebno je govorio o situaciji u Mostaru, optuživši gradonačelnika Marija Kordića i gradske strukture za, kako je naveo, "protupravno djelovanje" u vezi sa zemljištem i imenovanjima u gradskoj administraciji.

"Trojka tone", rekao je Izetbegović, uz poruku da SDA treba ponovo da preuzme odgovornost za vođenje procesa u BiH.

Naglasio je i da novi visoki predstavnik ne bi smio ponavljati greške svog prethodnika, te da je pitanje državne imovine jasno definisano presudama Ustavnog suda BiH.