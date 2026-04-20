Tenzije između SDA i DF-a: Od strateških partnera do teških optužbi za laži i izdaju

Demokratska fronta optužila SDA za tajne dogovore sa HDZ-om o Izbornom zakonu.

Dugogodišnji politički partneri, SDA i Demokratska fronta (DF), ušli su u otvoren sukob koji prijeti da potpuno poremeti odnose u opozicionom bloku. Jabuka razdora su, prema navodima iz saopštenja, tajni pregovori sa HDZ-om oko izmjena Izbornog zakona.

Iz DF-a su oštro reagovali na medijske navode o postojanju vaninstitucionalnih pregovora koje vode „neformalni krugovi bliski SDA“ sa zvaničnicima HDZ-a.

„Pokušaj oživljavanja propalog laktaškog dogovora, koji su napravili HDZ i Trojka, sada u režiji krugova bliskih SDA, nastavak je loše politike“, poručili su iz stranke Željka Komšića.

SDA uzvratio

Odgovor iz SDA stigao je ekspresno, uz optužbe da DF vodi preuranjenu kampanju zasnovanu na neistinama. Poručili su da odluke donose isključivo organi stranke, a ne neformalni krugovi, podsjećajući da je Bakir Izetbegović u Neumu „sam branio građanski princip“.

„Ljevičarske stranke su tu borbu posmatrale 's tribina' i lažno moralisale o izdajama. Zbog toga su bilo kakve optužbe na račun SDA krajnje licemjerne“, naveli su iz stranke, dodajući da DF treba da objasni zašto odbija koaliciju sa SDA.