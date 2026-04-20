logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tenzije između SDA i DF-a: Od strateških partnera do teških optužbi za laži i izdaju

Tenzije između SDA i DF-a: Od strateških partnera do teških optužbi za laži i izdaju

Autor Haris Krhalić
0

Demokratska fronta optužila SDA za tajne dogovore sa HDZ-om o Izbornom zakonu.

izetbegović komšić Izvor: Predsjedništvo BiH/Mondo

Dugogodišnji politički partneri, SDA i Demokratska fronta (DF), ušli su u otvoren sukob koji prijeti da potpuno poremeti odnose u opozicionom bloku. Jabuka razdora su, prema navodima iz saopštenja, tajni pregovori sa HDZ-om oko izmjena Izbornog zakona.

Iz DF-a su oštro reagovali na medijske navode o postojanju vaninstitucionalnih pregovora koje vode „neformalni krugovi bliski SDA“ sa zvaničnicima HDZ-a.

„Pokušaj oživljavanja propalog laktaškog dogovora, koji su napravili HDZ i Trojka, sada u režiji krugova bliskih SDA, nastavak je loše politike“, poručili su iz stranke Željka Komšića.

SDA uzvratio

Odgovor iz SDA stigao je ekspresno, uz optužbe da DF vodi preuranjenu kampanju zasnovanu na neistinama. Poručili su da odluke donose isključivo organi stranke, a ne neformalni krugovi, podsjećajući da je Bakir Izetbegović u Neumu „sam branio građanski princip“.

„Ljevičarske stranke su tu borbu posmatrale 's tribina' i lažno moralisale o izdajama. Zbog toga su bilo kakve optužbe na račun SDA krajnje licemjerne“, naveli su iz stranke, dodajući da DF treba da objasni zašto odbija koaliciju sa SDA.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SDA DF Bakir Izetbegović Željko Komšić

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ