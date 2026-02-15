Nakon 14 godina, SDA ponovo slavi u Varešu: Malik Rizvanović proglasio pobjedu na izborima

Kandidat SDA za načelnika opštine Vareš Malik Rizvanović proglasio je pobjedu na prijevremenim izborima.

Izvor: Facebook/Malik Rizvanović

Ovo je prvi put nakon 14 godina da SDA ostvari pobjedu u ovoj opštini, prenose federalni mediji.

"Ovo je početak odgovornog rada. Biću načelnik svih građana, neću ćutati tamo gdje treba govoriti. Radićemo transparentno, odlučno i u interesu svakog čovjeka", rekao je Rizvanović.

Na prijevremenim izborima za načelnika opštine Vareš danas je glasalo 3.469 birača ili 43,30 odsto upisanih birača, saopštila je Centralna izborna komisija BiH.

Za prijevremene izbore za načelnika opštine Vareš registrovano je 8.078 birača uključujući i 67 birača za glasanje putem pošte izvan BiH.

U izbornoj trci bilo je pet kandidata, a izbori su održani nakon što je u decembru prošle godine preminuo načelnik Zdravko Marošević.

(Srna)