Članovi Predsjedništva BiH u zvaničnoj posjeti Vatikanu: Održan sastanak sa papom Lavom

Članovi Predsjedništva BiH sastali su se danas u Vatikanu sa papom Lavom, objavila je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

Izvor: Instagram/Željka Cvijanović

Cvijanovićeva je na društvenim mrežama navela da su se na poziv Vatikana sastali sa sa papom Lavom Četrnaestim i sekretarom za odnose s drugim državama i međunarodnim organizacijama Državnog sekretarijata Vatikana, nadbiskupom Polom Ričardom Galagerom.

Kako je ranije najavljeno, članovi Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, Željko Komšić i Denis Bećirović danas borave u zvaničnoj posjeti Vatikanu.

Članovi Predsjedništva BiH sastaće se i sa sekretarom za odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama Državnog sekretarijata Vatikana, nadbiskupom Paulom Ričardom Galagherom, najavljeno je iz Predsjedništva BiH.

