Članovi Predsjedništva BiH u zvaničnoj posjeti Vatikanu: Održan sastanak sa papom Lavom

Članovi Predsjedništva BiH sastali su se danas u Vatikanu sa papom Lavom, objavila je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.
Cvijanovićeva je na društvenim mrežama navela da su se na poziv Vatikana sastali sa sa papom Lavom Četrnaestim i sekretarom za odnose s drugim državama i međunarodnim organizacijama Državnog sekretarijata Vatikana, nadbiskupom Polom Ričardom Galagerom.
Kako je ranije najavljeno, članovi Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, Željko Komšić i Denis Bećirović danas borave u zvaničnoj posjeti Vatikanu.
(Srna/Mondo)