logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Članovi Predsjedništva BiH u zvaničnoj posjeti Vatikanu: Održan sastanak sa papom Lavom

Članovi Predsjedništva BiH u zvaničnoj posjeti Vatikanu: Održan sastanak sa papom Lavom

Autor Dragana Božić
0

Članovi Predsjedništva BiH sastali su se danas u Vatikanu sa papom Lavom, objavila je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

Članovi Predsjedništva BiH se sastali sa papom Lavom Izvor: Instagram/Željka Cvijanović

Cvijanovićeva je na društvenim mrežama navela da su se na poziv Vatikana sastali sa sa papom Lavom Četrnaestim i sekretarom za odnose s drugim državama i međunarodnim organizacijama Državnog sekretarijata Vatikana, nadbiskupom Polom Ričardom Galagerom. 

Kako je ranije najavljeno, članovi Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, Željko Komšić i Denis Bećirović danas borave u zvaničnoj posjeti Vatikanu.

Članovi Predsjedništva BiH sastaće se i sa sekretarom za odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama Državnog sekretarijata Vatikana, nadbiskupom Paulom Ričardom Galagherom, najavljeno je iz Predsjedništva BiH. 

(Srna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Predsjedništvo BiH Papa Lav 14

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ