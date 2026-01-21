Saudijska Arabija, Turska, Egipat... Više zemalja prihvatilo poziv Trampa u Odbor za mir, papa još razmatra

Saudijska Arabija, Turska, Egipat, Jordan, Indonezija, Pakistan, Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati prihvatili su poziv da se pridruže Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trampa, saopštilo je saudijsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Izvor: Shutterstock

U zajedničkom saopštenju dodaje se da će svaka zemlja potpisati dokumente o pristupanju u skladu sa svojim zakonskim procedurama.

Tramp je ranije pozvao desetine svjetskih lidera da se uključe u njegovu inicijativu usmjerenu na rješavanje globalnih sukoba. Iako je inicijalni cilj Odbora bio okončanje sukoba u Gazi, američki predsjednik je istakao da će Odbor imati šira ovlaštenja i da će se baviti sukobima na globalnom nivou.

Među pozvanima je i papa Lav Četrnaesti, što je potvrdio kardinal Pjetro Parolin, najviši diplomatski zvaničnik Vatikana. Parolin je rekao da papa još razmatra poziv.

Dok su neke zemlje, poput Izraela i Egipta, već prihvatile učešće, mnogi diplomati su izrazili oprez, upozoravajući da bi ova inicijativa mogla da naškodi radu Ujedinjenih nacija.