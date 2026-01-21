logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saudijska Arabija, Turska, Egipat... Više zemalja prihvatilo poziv Trampa u Odbor za mir, papa još razmatra

Saudijska Arabija, Turska, Egipat... Više zemalja prihvatilo poziv Trampa u Odbor za mir, papa još razmatra

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Saudijska Arabija, Turska, Egipat, Jordan, Indonezija, Pakistan, Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati prihvatili su poziv da se pridruže Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trampa, saopštilo je saudijsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Tenzije i mogući napad Irana na Izrael Izvor: Shutterstock

U zajedničkom saopštenju dodaje se da će svaka zemlja potpisati dokumente o pristupanju u skladu sa svojim zakonskim procedurama.

Tramp je ranije pozvao desetine svjetskih lidera da se uključe u njegovu inicijativu usmjerenu na rješavanje globalnih sukoba. Iako je inicijalni cilj Odbora bio okončanje sukoba u Gazi, američki predsjednik je istakao da će Odbor imati šira ovlaštenja i da će se baviti sukobima na globalnom nivou.

Među pozvanima je i papa Lav Četrnaesti, što je potvrdio kardinal Pjetro Parolin, najviši diplomatski zvaničnik Vatikana. Parolin je rekao da papa još razmatra poziv.

Dok su neke zemlje, poput Izraela i Egipta, već prihvatile učešće, mnogi diplomati su izrazili oprez, upozoravajući da bi ova inicijativa mogla da naškodi radu Ujedinjenih nacija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

mir Donald Tramp Papa Lav 14

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ