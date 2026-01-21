Donald Tramp stigao u Davos: Odmah se uputio na mjesto gdje će održati govor

Američki predsjednik Donald Tramp sletio je u Davos i odmah se uputio ka mjestu gdje će održati govor.

Izvor: INA FASSBENDER / AFP / Profimedia

Nekoliko helikoptera timom američkog predsjednika Donalda Trampa upravo je sletjelo u Davos u Švajcarskoj, uoči pojavljivanja na Svjetskom ekonomskom forumu.

Američki predsjednik se, prema navodima novinara koji putuju sa njim, uputio direktno ka mjestu gdje će održati govor, piše BBC.

Prva stavka na dnevnom redu predsjednika SAD je prijem sa poslovnim liderima, prije nego što kasnije održi govor na Svetskom ekonomskom forumu.

Govor je zakazan za 14.30 časova, A iz Svjetskog ekonomskog foruma je saopšteno da će Tramp održati govor u planirano vrijeme uprkos kašnjenju.

Podsjetimo, Trampovo noćno putovanje avionom za Švaјcarsku bilo јe poremećeno onim što јe Bijela kuća opisala kao manji električni problem u letjelici.

Avion se vratio u Vašington ubrzo nakon polijetanja. Američki predsjednik i predstavnici mediјa morali su da se ukrcaјu u drugi avion.

(MONDO)