logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hrvatska povlači svoje vojnike sa Bliskog istoka: Zoran Milanović izdao hitno naređenje

Hrvatska povlači svoje vojnike sa Bliskog istoka: Zoran Milanović izdao hitno naređenje

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović hitno povlači sedam vojnika sa Bliskog istoka.

Hrvatska povlači svoje vojnike sa Bliskog istoka Izvor: Luka Kolanovic / imago stock&people / Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović hitno se oglasio danas na svom "Fejsbuk" profilu povodom rata na Bliskom istoku. Osudio je vojnu operaciju "Epski bijes" zbog, kako tvrdi, napada na civile zbog čega je donio odluku da povuče sedam hrvatskih vojnika iz Iraka i Libana.

"Svaka jednostrana upotreba vojne sile koja krši međunarodno pravo i poredak je opasna jer ugrožava mir i globalnu bezbjednost ne samo danas, već i u budućnosti. Vojna intervencija bez mandata Ujedinjenih nacija, kakvu danas vidimo u Iranu, neće doprinijeti rješavanju krize, već će izazvati dodatnu eskalaciju sukoba i dugoročnu nestabilnost. Posebno osuđujem vojne napade na civile, sa bilo koje strane.

Očigledna namjera vojne intervencije, a to je promjena vlasti u Iranu, može imati ozbiljne i dugoročne posljedice po građane Evrope, što znači i za građane Hrvatske. Iskustvo ranijih intervencija ovog tipa na Bliskom istoku i u regionu Mediterana pokazalo je da je upravo Evropa trpjela i još uvijek trpi posljedice. S razlogom, stoga bi trebalo da budemo zabrinuti zbog rizika od ekonomske štete u vidu rasta cijena nafte i naftnih derivata, rizika od novog talasa migracije izbjeglica u evropske zemlje, kao i rizika od terorističkih prijetnji i prijetnji po mir i bezbjednost evropskih građana.

U svakom daljem potezu, Hrvatska mora da vodi računa prije svega o svojim građanima i njihovim interesima i bezbjednosti, posebno jer je riječ o sukobu koji nije izazvala i od kojeg može samo da pretrpi štetu. Brinući se o bezbjednosti hrvatskih vojnika koji se nalaze u misijama na Bliskom istoku, donio sam odluku o povlačenju sedam hrvatskih vojnika iz Iraka i jednog vojnika iz Libana, a naložio sam načelniku Generalštaba Hrvatskih oružanih snaga da odmah pokrene aktivnosti za povlačenje hrvatskih vojnika. Pozivam Vladu Republike Hrvatske da preduzme sve potrebne mjere u okviru svoje nadležnosti kako bi zaštitila i vratila hrvatske državljane koji su se zatekli u području vojnih aktivnosti", navodi se u njegovoj objavi.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska Iran Bliski istok

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ