Hrvatska povlači svoje vojnike sa Bliskog istoka: Zoran Milanović izdao hitno naređenje

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović hitno povlači sedam vojnika sa Bliskog istoka.

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović hitno se oglasio danas na svom "Fejsbuk" profilu povodom rata na Bliskom istoku. Osudio je vojnu operaciju "Epski bijes" zbog, kako tvrdi, napada na civile zbog čega je donio odluku da povuče sedam hrvatskih vojnika iz Iraka i Libana.

"Svaka jednostrana upotreba vojne sile koja krši međunarodno pravo i poredak je opasna jer ugrožava mir i globalnu bezbjednost ne samo danas, već i u budućnosti. Vojna intervencija bez mandata Ujedinjenih nacija, kakvu danas vidimo u Iranu, neće doprinijeti rješavanju krize, već će izazvati dodatnu eskalaciju sukoba i dugoročnu nestabilnost. Posebno osuđujem vojne napade na civile, sa bilo koje strane.

Očigledna namjera vojne intervencije, a to je promjena vlasti u Iranu, može imati ozbiljne i dugoročne posljedice po građane Evrope, što znači i za građane Hrvatske. Iskustvo ranijih intervencija ovog tipa na Bliskom istoku i u regionu Mediterana pokazalo je da je upravo Evropa trpjela i još uvijek trpi posljedice. S razlogom, stoga bi trebalo da budemo zabrinuti zbog rizika od ekonomske štete u vidu rasta cijena nafte i naftnih derivata, rizika od novog talasa migracije izbjeglica u evropske zemlje, kao i rizika od terorističkih prijetnji i prijetnji po mir i bezbjednost evropskih građana.

U svakom daljem potezu, Hrvatska mora da vodi računa prije svega o svojim građanima i njihovim interesima i bezbjednosti, posebno jer je riječ o sukobu koji nije izazvala i od kojeg može samo da pretrpi štetu. Brinući se o bezbjednosti hrvatskih vojnika koji se nalaze u misijama na Bliskom istoku, donio sam odluku o povlačenju sedam hrvatskih vojnika iz Iraka i jednog vojnika iz Libana, a naložio sam načelniku Generalštaba Hrvatskih oružanih snaga da odmah pokrene aktivnosti za povlačenje hrvatskih vojnika. Pozivam Vladu Republike Hrvatske da preduzme sve potrebne mjere u okviru svoje nadležnosti kako bi zaštitila i vratila hrvatske državljane koji su se zatekli u području vojnih aktivnosti", navodi se u njegovoj objavi.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

