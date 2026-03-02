logo
Konačna presuda za ubistvo Slaviše Krunića: Vrhovni sud potvrdio 85 godina zatvora 1

Konačna presuda za ubistvo Slaviše Krunića: Vrhovni sud potvrdio 85 godina zatvora

Autor Dušan Volaš Izvor Srpskainfo
1

Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je presudu Okružnog suda u Banjaluci kojom su trojica optuženih za teško ubistvo Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića osuđeni na ukupno 85 godina zatvora.

Potvrđena presuda za ubistvo Slaviše Krunića Izvor: MONDO

Time je žalba odbrane optuženih odbačena kao neosnovana i konačno stavljena tačka na postupak koji je trajao od februara 2020. godine.

Podsjetimo, u ponovljenom postupku zbog ubistva Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića, pred vijećem Okružnog suda u Banjaluci u junu prošle godine Benedi Đukanović osuđen je na 40 godina, Emilio Baldo na 25 godina, a Rodoljub Gajić na 20 godina zatvora.

Baldo koji je u ranijem prvostepenom postupku bio oslobođen, u ponovljenom postupku je osuđen i uhapšen je nakon izricanja presude.

Krunić i Pavlović ubijeni su 22. aprila 2019. godine u Glamočanima kod Banjaluke.

Suđenje optuženima počelo je u februaru 2020. godine, ali je Vrhovni sud RS u međuvremenu ukinuo presudu i postupak vratio na početak.

Ponovljeni postupak okončan je u junu prošle godine i u narednom periodu očekuje se nova odluka Vrhovnog suda RS.

(Mondo/Srpskainfo)

Borik

Farsa i od suđenja i od presude. Gdje je nalogodavac?

