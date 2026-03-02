U napadu na kancelariju Netanjahua ubijen načelnik Generalštaba?! Teheran objavio da je stradao ključni vojni lider

Iranska revolucionarna garda saopštila je da je u napadu na kancelariju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua pogođena zgrada u kojoj se navodno nalazio načelnik Generalštaba Cahi Braverman.

Izvor: Profimedia

Vojni zvaničnici su izjavili da je načelnik generalštaba Cahi Braverman poginuo je u bombaškom napadu, a Tel Aviv se još nije oglasio.

Iran je tvrdio da je u ponedjeljak napao kancelariju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Na društvenim mrežama, Iranska revolucionarna garda, dio Oružanih snaga, saopštila je da je zgrada pogođena projektilima, što je vjerovatno rezultiralo smrću načelnika Generalštaba, Cahija Bravermana.

Netanyahu's chief of staff, Tzachi Braverman, has been killed: report — Iran Military Monitor (@IRIran_Military)March 2, 2026

Izraelske odbrambene snage (IDF) još nisu potvrdile napad. U saopštenju, vojska je samo pomenula identifikaciju raketa lansiranih iz Irana ka izraelskoj teritoriji, navodeći da su odbrambeni sistemi djelovali kako bi presreli projektile.

"Spasilačke i vanredne snage iz Komande unutrašnjeg fronta, u saradnji sa organizacijama za vanredne situacije, djeluju na različitim mjestima udara u Beršebi i, istovremeno, na drugim lokacijama širom zemlje. Okolnosti udara su pod istragom", rekli su.

Vojska je dodala da nastavlja operaciju protiv Irana, pokrenutu u partnerstvu sa Sjedinjenim Državama, usmjerenu na "mete iranskog režima". Prema navodima grupe, napadi su već rezultirali smrću važnih ličnosti u Teheranu, kao što su Sajed Jahja Hamidi, zamjenik ministra obavještajnih poslova za "izraelska pitanja", i Džalal Pur Hosein, šef Odeljenja za špijunažu.