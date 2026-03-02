Izrael bombardovao Liban, ima mrtvih: Iranci pokazali svoje tajne tunele iz kojih napadaju američke baze (Video)

U izraelskim udarima na Liban poginula je 31 osoba, a 149 ih je ranjeno, saopštila je agencija AFP pozivajući se na podatke libanskog ministarstva.

Rahim Rhéa / UPI / Profimedia

Izraelska vojska saopštila je da je rano jutros pokrenula novi talas napada na položaje Hezbolaha u Libanu. Napadi predstavljaju odgovor na raketnu vatru iz Libana ka izraelskoj teritoriji, za koju se odgovornom smatra ta militantna grupa koju podržava Iran.

Prema saopštenju izraelske vojske, udari su počeli oko 1 sat iza ponoći po britanskom vremenu. Navodi se da su među pogođenim metama bila skladišta oružja Hezbolaha, kao i "dodatna infrastruktura na više lokacija" širom Libana.

Libanski premijer Navaf Salam osudio je ispaljivanje raketa, upozorivši da je reč o "neodgovornom i sumnjivom činu". Kako je naveo, takvi potezi "ugrožavaju bezbjednost Libana i daju Izraelu izgovor za nastavak napada".

Iranci pokazali svoje tajne tunele

Iran je objavio propagandni video preko državne novinske agencije Fars njuz, koja je usko povezana s Islamskom revolucionarnom gardom.

Video prikazuje podzemne tunele (često nazivane "podzemnim gradovima" ili "lavirintima" u iranskoj retorici) u kojima su poređani redovi bespilotnih letelica, moguće tipa Šahed ili sličnih kamikaze dronova, od kojih su neki već postavljeni na lansirne rampe ili nosače.

Video takođe sadrži scene lansiranja raketa i dronova sa više lokacija, sa ciljevima za koje agencija tvrdi da predstavljaju "američke baze" prikazane kao mete.

Izrael i Sjedinjene Američke Države i trećeg dana nastavljaju zajedničku vojnu operaciju "Epski bijes" nakon ubistva vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija prvog dana u Teheranu, prijestonici Irana. Iran se nije predao i nastavio je da napada države u regionu u kojima se nalaze američke vojne baze.

Rat je počeo u subotu, 28. februara, iznenadnom zajedničkom operacijom Izraela i SAD pod nazivom "Epski bes", tokom koje je u Teheranu ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei. Iako su pojedini iranski mediji u početku demantovali tu informaciju, vlasti u Teheranu su je kasnije zvanično potvrdile, čime je kriza momentalno eskalirala u otvoreni regionalni sukob.

Iran je već tokom prvog dana odgovorio raketnim i dron napadima na ciljeve povezane sa američkim i izraelskim interesima u regionu, uključujući oblasti u kojima se nalaze američke vojne baze. Borbe su nastavljene i drugog dana rata, kada su Izrael i SAD intenzivirali vazdušne udare na vojne i infrastrukturne ciljeve u Iranu.

Drugog dana sukoba potvrđena je smrt trojice američkih vojnika u obračunima sa iranskim snagama, ali okolnosti njihove pogibije nisu zvanično razjašnjene. Američki predsjednik Donald Tramp obratio se javnosti video-porukom iz svoje rezidencije Mar-a-Lago, najavivši "odlučan odgovor" i osvetu za poginule vojnike, ali je istovremeno pomenuo mogućnost pregovora ukoliko Iran pokaže spremnost na deeskalaciju.

Napetosti su se prelile i van teritorije Irana i Izraela. U Abu Dabiju, prijestonici Ujedinjeni Arapski Emirati, pogođena je vojna baza koju koristi francuska vojska, što je dodatno pojačalo bojazan od širenja sukoba. Velika Britanija, Francuska i Njemačka izdale su zajedničko saopštenje u kojem su upozorile na ozbiljnost situacije i ostavile otvorenu mogućnost daljeg angažovanja.

U međuvremenu, za strane državljane i turiste u državama Persijskog zaliva izdata su posebna bezbjednosna uputstva, dok avio-kompanije prilagođavaju rute zbog zatvaranja vazdušnog prostora iznad pojedinih dijelova regiona.

Ulazimo u treći dan rata sa neizvjesnim ishodom, pojačanim vojnim aktivnostima i diplomatskim naporima koji se odvijaju paralelno sa borbama na terenu.