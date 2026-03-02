logo
Prosječan životni vijek u Evropi značajno se povećao: Evo u kojim zemljama skok raste, a gdje stagnira i zašto

Prosječan životni vijek u Evropi značajno se povećao: Evo u kojim zemljama skok raste, a gdje stagnira i zašto

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Evropljani žive sve duže, ali i jaz između regiona se produbljuje.

Povećao se životni vijek u Evropi Izvor: C. Welman/Shutterstock

U posljednjim decenijama prosječan životni vijek u Evropi značajno se povećao. To je rezultat ogromnog napretka medicine, ali i veće svijesti o zdravom načinu života.

Ovome je doprinijela i činjenica da su mnoge zarazne bolesti, koje su ranije predstavljale veliki rizik po zdravlje i život, stavljene pod kontrolu. Poboljšane su i mogućnosti liječenja kardiovaskularnih bolesti.

Takav zdravstveni civilizacijski skok obuhvatio je cijelu Evropu, ali pokazalo se da u nekim zemljama građani žive duže nego u drugim. Od čega to zavisi?

Evropa nije jednaka

Do zanimljivih demografskih zaključaka došli su istraživači koji su 2026. godine objavili svoje analize u časopisu Nature Communications. Istražili su čak 450 regiona u zapadnoj Evropi u periodu od 1992. do 2019. godine i zaključili da se u nekim oblastima prosječan životni vijek i dalje povećava, dok u drugim stagnira.

Pokazalo se da razlike mogu da budu velike i unutar jedne zemlje, zbog čega je analiza manjih područja bila od velike važnosti.

U kojim regionima Evrope ljudi žive najduže?

Podaci pokazuju da u nekim regionima životni vijek stalno raste - u prosjeku za oko 2,5 mjeseca kod muškaraca i 1,5 mjesec kod žena. To je uporedivo sa rezultatima iz ranijih godina. Godine 2019, u najdugovječnijim oblastima Evrope muškarci su u prosjeku živjeli 83 godine, a žene 87 godina. Takvi rezultati zabilježeni su u:

  • Sjevernoj Italiji (Lombardija i Emilija-Romanja)
  • Švajcarskoj (granični regioni)
  • Španiji (Baskija, Navarra i Rioha)

Gdje se tempo produžavanja života zaustavio?

Po mišljenju istraživača, Evropa više ne stari ravnomjerno. Od 2005. godine u nekim regionima trend rasta životnog vijeka jasno je usporen. Ovo se odnosi na Istočnu Njemačku, Valoniju i Belgiju.

Glavni razlog je visoka smrtnost u dobi od 55 do 74 godine, koja je uglavnom posljedica prekomjerne konzumacije alkohola, pušenja i nezdrave ishrane.

Molimo vas, glasajte u našoj anketi.

Anketa

Šta mislite da je najefikasnije za produženje života?

  • Zdrava ishrana i fizička aktivnost

    7.69% (1)

  • Redovni pregledi i prava terapija lijekova

    0% (0)

  • Izbjegavanje stresa i briga o mentalnom zdravlju

    38.46% (5)

  • Geni i predispozicije

    7.69% (1)

  • Sve zajedno daje najbolji rezultat

    46.15% (6)

Šta mislite da je najefikasnije za produženje života?

Rezultati

(MONDO)

