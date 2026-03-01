logo
"Mir se ne gradi oružjem, već dijalogom": Papa pozvao na povratak diplomatiji

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Papa Lav Četrnaesti pozvao je na povratak diplomatiji nakon napada SAD i Izraela na Iran i uzvratnih udara Teherana.

Papa o napadu na Iran Izvor: Marco Iacobucci Epp/Shutterstock

Poglavar Katoličke crkve govorio je na kraju nedjeljne molitve u Vatikanu o "tragediji ogromnih razmjera".

"Stabilnost i mir se ne grade međusobnim prijetnjama niti oružjem, koje sije razaranje, bol i smrt, već samo kroz razuman, autentičan i odgovoran dijalog", rekao je on.

Papa je pred desetinama hiljada ljudi na Trgu Svetog Petra pozvao sve uključene strane da preuzmu moralnu odgovornost, prenijela je agencija DPA.

"Spirala nasilja mora biti okončana prije nego što nastane nepopravljiv ponor", naglasio je papa. 

(Srna)

Još iz INFO

