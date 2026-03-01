Eksplozije širom Dubaija, raketirana zgrada CIA: Ima povrijeđenih, a na meti se ponovo našao i aerodrom (Video)

Dubai je ponovo bio meta jutrošnjih napada - odjeknule su eksplozije u blizini Međunarodnog aerodroma, a pogođena je i Palma Džumeira. Vlasti tvrde da je pričinjena manja šteta na infrastrukturi, ali ima povrijeđenih.

Iran je ponovo rano jutros napao Ujedinjene Arapske Emirate, omiljenu destinaciju brojnih turista. Nekoliko eksplozija čulo se u Dubaiju, navodi Rojters.

Nakon što su Amerika i Izrael juče izveli udare na Iran, Teheran je pokrenuo žestoku raketnu odmazdu na američke baze na Bliskom istoku, a na meti ovog nezapamćenog haosa našli su se Dubai i Abu Dabi.

CNN takođe izvještava o novom talasu udara širom Bliskog istoka. U nedjelju ujutru, Iran je lansirao dronove i rakete prema Izraelu, Kataru, Bahreinu i Iraku, a ponovo je pogođen i Dubai. Dvoje ljudi je povrijeđeno u Dubaiju, a na meti se ponovo našao aerodrom.

Sirene za vazdušnu opasnost u Dohi i Dubaiju

U Dohi i Dubaiju eksplozije i sirene za vazdušnu uzbunu ponovo su se čule kasno noćas, javio je CNN.

I najveća američka vazdušna baza na Bliskom istoku, Al Udeid u Kataru, našla se na meti iranskog raketnog napada.

Iran napao aerodrom u Dubaiju

Međutim, najdramatičnija situacija bila je na Međunarodnom aerodromu u Dubaiju koji je pogođen tokom iranskih napada na SAD i Izrael. Tom prilikom povrijeđeno je najmanje četiri osobe. Srbima u Dubaiju noćas je stiglo i hitno upozorenje na napade.

Vladina kancelarija tvrdi da je aerodrom pretrpeo "manju štetu" u incidentu, koji je u međuvremenu stavljen pod kontrolu.

U Dubaiju je juče preko dana odjeknulo najmanje pet snažnih eksplozija, od kojih su četiri bile izuzetno jake. Odmah su aktivirani sistemi protivvazdušne odbrane (PVO), a društvene mreže preplavili su nadrealni i zastrašujući snimci: turisti u kupaćim kostimima leže na ležaljkama pored bazena, dok im iznad glava lete projektili i na nebu se pojavljuju tragovi dima.

Pored turističkih zona, dramatičan video snimak reportera CNN-a prikazuje gust dim koji se diže iz područja blizu luke Džabal Ali, jednog od najvažnijih globalnih čvorišta za brodarstvo i logistiku. Iako u samom Dubaiju nema poznatih američkih vojnih objekata, strah i panika preplavili su čitav grad.

Dim iznad Burdž Kalife i hitna evakuacija

Na društvenim mrežama objavljeni su snimci raketa koje paraju nebo i iznad Burdž Kalife, najviše zgrade na svijetu. Prema nepotvrđenim navodima, usljed ogromnog straha za bezbjednost, pokrenuta je evakuacija ovog simbola Dubaija.

Najveći udarac pretrpio je civilni i turistički sektor. Međunarodni aerodromi u Dubaiju (DXB i DWC) su potpuno paralisani i obustavili su sve letove na neodređeno vrijeme. Hiljade letova ka Evropi, Aziji i Americi su otkazani ili preusmjereni, a stotine putnika ostalo je zaglavljeno i zarobljeno u terminalima aerodroma. Nadležni su uputili hitan apel putnicima da ne kreću prema aerodromima do daljnjeg.

Jedna raketa pogodila je Palma Džumeiru, čuveno vještačko ostrvo u Dubaiju.

U Abu Dabiju ima i mrtvih

Dok je Dubai pokušavao da se izbori sa prekinutim letovima i panikom na ulicama zbog napada Irana, iz susjednog Abu Dabija stigle su još tragičnije vijesti. Tamo je prijavljeno da je jedna osoba, inače azijski državljanin, stradala nakon što su dijelovi presretnute iranske rakete pali direktno na stambeno područje, uzrokujući pritom i veliku materijalnu štetu.

Oglasila i Srpkinja koja se nalazi u Dohi.

"Situacija među civilima u Dohi je apsolutno pod kontrolom i mi smo svi dobro. Kao i svi u regionu svjesni smo dešavanja, ali ne želim da iznosim neprovjerene informacije, niti da ulazim u detalje", rekla je za "Blic" Marina Zrilić, državljanka Srbije koja godinama živi u prijestonici Katara.

Vlasti u Kataru izdale su upozorenja putem mobilnih telefona, pozivajući ljude da ostanu u zatvorenom prostoru. Prema saopštenju katarskog Ministarstva odbrane, njihovi sistemi za presretanje raketa uspjeli su da presretnu iransku raketu koja je bila usmjerena prema zemlji.

"Moram da dodam da smo svjedoci velikih promjena u svijetu i da situacija u širem regionu svakako nije prijatna. Iskreno se nadamo da će prevladati zdrav razum i da će se međunarodni odnosi i trenutne tenzije rješavati isključivo diplomatijom. Istorija nas iznova uči da ratovi nikada nikome nisu donijeli ništa dobro. Zato je sada ključno pozvati na deeskalaciju i dijalog. Mir i stabilnost nemaju alternativu, a to najbolje vidimo upravo ovdje u Kataru, državi koja kontinuirano ulaže ogromne napore u očuvanje mira i sigurnosti, kako na svojoj teritoriji, tako i u cijelom svijetu", rekla je Marina.

Raketirana zgrada CIA u Dubaiju

Iranska agencija i još neki arapski mediji navode da je pogođena zgrada CIA u Dubaiju U raketnom napadu Irana na Dubai, pogođena je zgrada CIA, što je javila iranska poluzvanična novinska agencija Fars, kao i još neki bliskoistočni mediji.

