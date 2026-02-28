logo
Gori aerodrom u Kuvajtu: Više osoba povrijeđeno u napadu dronovima (Video)

Autor Vesna Kerkez
Povređeno više osoba u iranskom napadu na Međunarodni aerodrom u Kuvajtu.

Iran dronovima napao kuvajt Izvor: X//MyLordBebo/Printscreen

Više osoba je povrijeđeno u napadu Irana dronovima na Međunarodni aerodrom u Kuvajtu, javlja "Skaj Njuz". Pričinjena je velika materijalna šteta na Terminalu 1 nakon što je Iran započeo drugi talas napada.

Situacija je trenutno pod kontrolom, nakon što je napad završen. Nije poznat stepen povreda ranjenih osoba i koliko ih tačno ima.

Pogledajte fotografije napada na Iran

Kuvajt napad dronovi Iran aerodrom

