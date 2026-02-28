logo
Iran ne planira da se preda: Visoki zvaničnik Teherana odbrusio Trampu i Izraelu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Iranski ministar spoljnih poslova najavljuje nastavak borbe sa Amerikom i Izraelom.

Iranski ministar spoljnih poslova najavljuje nastavak borbe sa Amerikom i Izraelom Izvor: Nathan Posner / AFP / Profimedia/EPA-EFE/MOHAMED HOSSAM

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči, koji je demantovao navode izraelskih medija da je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, je izjavio da se Iran neće zaustaviti i da će nastaviti napade na Izrael i američke vojne baze na Bliskom istoku, prenosi "Skaj Njuz". On je poslao pismo Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniu Guterešu.

Naveo je da će Iran nastaviti da brani "svoje pravo na samoodbranu dok se ne završi agresija Sjedinjenih Američkih Država i Izraela". Istakao je da je napad ove dvije države "flagrantan primjer nasilja" i "agresije protiv Irana".

Pogledajte fotografije napada na Iran

Više od 200 ljudi je poginulo, a 747 je povrijeđeno u napadima na teritoriji Irana, saopštilo je Iransko društvo Crvenog polumjeseca.

U saopštenju koje prenose iranski mediji navodi se da su napadi zabilježeni u 24 od 31 iranske provincije.

Nisu navedeni detalji o vojnim ili civilnim žrtvama.

