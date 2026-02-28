Izraelski zvaničnik: Mete izraelskih napada bili su Ali Hamnei i Masud Pezeškijan

Izraelski zvaničnik izjavio je danas Rojtersu da su vrhovni lider Irana, ajatolah Ali Hamnei i predsjednik te zemlje Masud Pezeškijan bili mete zajedničkih američko-izraelskih napada.

Izvor: Iranian Leader Press Office apa / Zuma Press / Profimedia

Izvor britanske agencije je ranije rekao da ajatolah nije u Teheranu, već je izmješten na bezbjednu lokaciju.

Izvor iz iranske administracije tvrdi da je u napadima poginulo nekoliko komandanata Iranske revolucionarne garde i politički zvaničnici.

Prema navodima iranske novinske agencije, 43 osobe su ubijene u izraelskom napadu na školu u gradu Minabu, ali Rojters nije mogao da potvrdi te informacije.