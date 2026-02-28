logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iran demantovao izraelske medije: Ali Hamnei nije mrtav

Iran demantovao izraelske medije: Ali Hamnei nije mrtav

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči potvrdio je da su vrhovni vođa i predsjednik Irana živi nakon napada.

ajatolah Ali Hamnei je živ nakon izraelskih napada Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je danas da su vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei i iranski predsjednik Masud Pezeškijan živi nakon američkih i izraelskih udara na Iran.

"Svi visoki zvaničnici su živi. Svi su na svojim mjestima, kontrolišemo situaciju i sve je u redu... Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, još uvijek je živ koliko ja znam", rekao je on u intervjuu za NBC njuz.

Arakči je rekao da su u napadima poginula dva komandanta, ali da su visoki zvaničnici režima preživjeli, uključujući ministra pravde i predsjednika parlamenta.

U galeriji pogledajte fotografije napada:

Podsetimo, izraelski medij "Channel 12" javio je da su neimenovani izraelski izvori otkrili da postoje velik šanse da je vođa ili ubijen tokom jutrošnjih vazdušnih udara, ili je "barem povrijeđen".

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran Izrael SAD napad ali hamnei

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ