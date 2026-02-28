Iran demantovao izraelske medije: Ali Hamnei nije mrtav

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči potvrdio je da su vrhovni vođa i predsjednik Irana živi nakon napada.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je danas da su vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei i iranski predsjednik Masud Pezeškijan živi nakon američkih i izraelskih udara na Iran.

"Svi visoki zvaničnici su živi. Svi su na svojim mjestima, kontrolišemo situaciju i sve je u redu... Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, još uvijek je živ koliko ja znam", rekao je on u intervjuu za NBC njuz.

Arakči je rekao da su u napadima poginula dva komandanta, ali da su visoki zvaničnici režima preživjeli, uključujući ministra pravde i predsjednika parlamenta.

U galeriji pogledajte fotografije napada:

Podsetimo, izraelski medij "Channel 12" javio je da su neimenovani izraelski izvori otkrili da postoje velik šanse da je vođa ili ubijen tokom jutrošnjih vazdušnih udara, ili je "barem povrijeđen".

