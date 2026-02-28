Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči potvrdio je da su vrhovni vođa i predsjednik Irana živi nakon napada.
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je danas da su vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei i iranski predsjednik Masud Pezeškijan živi nakon američkih i izraelskih udara na Iran.
"Svi visoki zvaničnici su živi. Svi su na svojim mjestima, kontrolišemo situaciju i sve je u redu... Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, još uvijek je živ koliko ja znam", rekao je on u intervjuu za NBC njuz.
Arakči je rekao da su u napadima poginula dva komandanta, ali da su visoki zvaničnici režima preživjeli, uključujući ministra pravde i predsjednika parlamenta.
Iran demantovao izraelske medije: Ali Hamnei nije mrtav
Podsetimo, izraelski medij "Channel 12" javio je da su neimenovani izraelski izvori otkrili da postoje velik šanse da je vođa ili ubijen tokom jutrošnjih vazdušnih udara, ili je "barem povrijeđen".
(MONDO)