Osumnjičene za zlostavljanje djeteta: Vaspitačicama iz Hadžića određene mjere zabrane

Osumnjičene za zlostavljanje djeteta: Vaspitačicama iz Hadžića određene mjere zabrane

Autor Dragana Božić
0

Opštinski sud u Sarajevu odredio je mjere zabrane za dvije vaspitačice vrtića iz Hadžića, osumnjičene za zlostavljanje djeteta.

Vaspitačicama iz Hadžića određene mjere zabrane Izvor: Facebook grupa "Vrtić Bambini Hadžići"

Na prijedlog kantonalnog Tužilaštva, vaspitačicama je zabranjeno obavljanje poslova koji uključuju vaspitanje, njegu, zaštitu i zbrinjavanje djece i maloljetnika.

Osim zabrane obavljanja poslova u vezi sa radom sa djecom i maloljetnicima, osumnjičenima je zabranjeno i posjećivanje predškolske ustanove "Bambini", kao i kontaktiranje i sastajanje sa zaposlenima ove ustanove.

Prema ranijim navodima nadležnih, krivična djela za koja se terete - psihičko nasilje, zapuštanje ili zlostavljanje djeteta i nanošenje lake tjelesne povrede, počinjena su tokom njihovog rada u ovoj ustanovi u Hadžićima.

Federalni mediji javili su ranije da su uhapšene vaspitačice čiji su inicijali A.H. (25) i A.H. (27). 

(Srna)

Hadžići vaspitač zlostavljanje vrtić

