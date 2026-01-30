Kašika 60 KM, veš mašina 23.000 KM: Vlast u Pelagićevu potrošila 1,4 miliona KM na vrtić

Opština Pelagićevo raspisala je tender ukupne vrijednosti oko 770.000 KM bez PDV za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića, ali umjesto pozitivne vijesti o novoj ustanovi za najmlađe, javnost je ponovo suočena sa nizom spornih i teško objašnjivih detalja.

Izvor: Shutterstock

Prema dostupnim podacima, za opremanje vrtića javni novac trošen je kao da je riječ o luksuznom hotelu, a ne javnoj ustanovi. Tako se u ponudi firme koja je pobijedila na tenderu nalaze veš-mašina po cijeni od čak 23.751 KM sa PDV, sušilica za veš od 13.689 KM, dok jedna INOKS šerpa sa poklopcem košta više od 550 KM, a jedna kašika gotovo 60 KM.

Tender je, prema informacijama Srpskainfo, bio podijeljen u dva lota. Prvi se odnosio na građevinske radove, procijenjene na 338.480 KM bez PDV, a obuhvatao je završetak objekta i vanjsko uređenje u roku od 90 dana. Ovaj posao dobile su firme "Galax niskogradnja DD" Brčko i "Martić Inter Copp", a ugovor je zaključen 24. decembra prošle godine.

Drugi lot, koji se odnosi na opremanje vrtića, izazvao je najviše pažnje. Vrijednost ugovora iznosi 280.000 KM bez PDV, a posao je dobila firma "Top sport" iz Bijeljine. Posebnu sumnju izaziva činjenica da su tehničke specifikacije tendera, prema dostupnim informacijama, odgovarale gotovo isključivo ponudi ove firme, čime je konkurencija praktično bila eliminisana.

U zvaničnoj ponudi navode se cijene koje višestruko premašuju tržišne: tobogan - kula sa dvije penjalice 18.135 KM, sto za peglanje 2.398 KM, vaga za mjerenje 1.404 KM, parkovska klupa 1.111 KM, medicinski visinomjer 702 KM, kancelarijski sto 600 KM, kanta za otpatke 585 KM, dok su pojedine igračke procijenjene na više od 500 KM.

Ukupni troškovi dodatno dobijaju na težini kada se podsjeti da je vrtić već bio u fokusu javnosti krajem 2023. godine, kada je otkriveno da je oko 600.000 KM potrošeno na objekat koji nije imao ni struju, ni vodu, ni namještaj. Prvobitni plan predviđao je ukupnu cijenu od oko 1,03 miliona KM, ali sa novim izdvajanjima jasno je da će taj iznos biti znatno premašen.

Aferu oko "superskupog vrtića", čiji je kamen temeljac položila srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, dodatno je otvorio službenik za javne nabavke, koji je upozorio na niz nepravilnosti – od probijanja rokova sa planiranih 210 dana na godinu i po, do isteka ugovora u trenutku kada su računi izvođača bili blokirani.

Novi podaci o cijenama opreme i igračaka otvaraju pitanje da li je opremanje vrtića u Pelagićevu postalo unosniji posao od same gradnje – i to na račun javnog novca.