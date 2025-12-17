Upravlja budžetom predsjednika, iako to više nije: Dodik najavio 30 miliona KM pomoći za izgradnju vrtića

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će u idućoj godini iz budžeta predsjednika Republike Srpske biti predviđeno 30 miliona KM za nastavak programa pomoći lokalnim zajednicama za rješavanje pitanja smještaja sve djece u vrtićima.

Izvor: Srna/screenshot

Dodik je izrazio zadovoljstvo što se vrtići već grade u mnogim lokalnim zajednicama.

"Nastojimo da što prije u saradnji sa svim lokalnim zajednicama izgradimo dovoljno smještajnih kapaciteta, a onda da se usmjerimo na nešto što je veoma važno, a to je besplatno korištenje vrtića za šta će država obezbijediti logistiku i plaćanje vaspitača", rekao je Dodik novinarima u Mrkonjić Gradu, uoči otvaranja dograđenog dijela vrtića "Milja Đukanović".

On je ocijenio da to ima ne samo lokalni značaj, nego je i društveno i nacionalno odgovorno.

Dodik je istakao da je naučno dokazano da se djeca formiraju do pete, šeste godine i da je u tom pogledu važna socijalizacija i boravak u vrtićima, posebno danas kada mediji bitno utiču na formiranje i karakter ličnosti.

On je poručio da je zato potrebno što prije završiti vrtiće širom Republike Srpske i apelovao na lokalne zajednice da ispune procedure predviđene pravilnikom o izgradnji i podršci.

"Mrkonjić Grad je bio jedan od najbržih i odmah je reagovao zahvaljujući načelniku i njegovom timu. Da bi se moglo aplicirati za sredstva, morate donijeti građevinsku dozvolu. Ako nema građevinske dozvole, niko ne može da dobije sredstva za izgradnju vrtića", naveo je Dodik.

On je izrazio žaljenje što u Banjaluci nema nikakve inicijative, iako ovaj grad ima najviše problema kada je riječ o nedostatku vrtića.

"Međutim, u kampusu ćemo graditi jedan vrtić u kojem će se obučavati studenti koji će kasnije širom Republike Srpske biti zaposleni u ovakvim ustanovama", naveo je Dodik.

On je dodao da je potrebno da se izgradi vrtić i kod Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci.

"Povećanje cijene vrtića je nepodnošljivo. Oko 3.000 djece je izvan obuhvata i mi moramo da napravimo smještajne kapacitete za njih", naglasio je Dodik.

Nažalost, kako je rekao, banjalučka Gradska uprava se do sada nije se pokazala agilnom u tom pogledu.

"Nismo dobili nijedan zahtjev, mada smo prvo reagovali, otišli u Banjaluku i tamo pokušali da ih animiramo da naprave neku vrstu priče. Međutim, do danas nemamo nijedan zahtjeva sa građeviskom dozvolom. Nije ovo kritika, ovo je više apel", istakao je Dodik.

(Srna)