SAD zaplijenile još jedan tanker iz "flote u sjenci": Nova operacija na Karipskom moru

Sjedinjene Američke Države zaplijenile su još jedan naftni tanker u Karipskom moru.

Izvor: X/Anton Gerashchenko

Sjedinjene Američke Države zaplijenile su drugi naftni tanker, ovoga puta u Karipskom moru, saopštila je Južna komanda američke vojske.

Riječ je o "tankeru bez državne pripadnosti iz sankcionisane flote u sjenci", koji je presretnut u operaciji sprovedenoj u ranim jutarnjim satima, navodi se u saopštenju vojske.

❗️Several days ago, the United States wanted to seize a Venezuelan tanker.



They chased it unsuccessfully.



Then, the tanker renamed itself Marinera and changed its flag to Russian.



Now, Russian propaganda media report that the United States are seizing the tanker.pic.twitter.com/yPBkwjfwYi — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)January 7, 2026

"Presretnuto plovilo, M/T Sofia, delovalo je u međunarodnim vodama i bilo uključeno u nezakonite aktivnosti u Karipskom moru", stoji u saopštenju američke vojske.

"Američka obalska straža trenutno prati M/T Sofiju ka Sjedinjenim Državama, gdje će biti doneta konačna odluka o daljoj sudbini plovila", dodaje se u saopštenju, prenosi Jutarnji.

The@TheJusticeDept&@DHSgov, in coordination with the@DeptofWartoday announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro.pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM)January 7, 2026

Podsjetimo SAD pokušale su da zaplijene tanker povezan sa Venezuelom nakon više od dvije nedjelje potjere preko Atlantika. Američki zvaničnik rekao je za Rojters da zaplenu sprovode Obalska straža i vojska.