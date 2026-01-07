logo
SAD zaplijenile još jedan tanker iz "flote u sjenci": Nova operacija na Karipskom moru

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Sjedinjene Američke Države zaplijenile su još jedan naftni tanker u Karipskom moru.

SAD zaplijenile još jedan tanker Izvor: X/Anton Gerashchenko

Sjedinjene Američke Države zaplijenile su drugi naftni tanker, ovoga puta u Karipskom moru, saopštila je Južna komanda američke vojske.

Riječ je o "tankeru bez državne pripadnosti iz sankcionisane flote u sjenci", koji je presretnut u operaciji sprovedenoj u ranim jutarnjim satima, navodi se u saopštenju vojske.

"Presretnuto plovilo, M/T Sofia, delovalo je u međunarodnim vodama i bilo uključeno u nezakonite aktivnosti u Karipskom moru", stoji u saopštenju američke vojske.

"Američka obalska straža trenutno prati M/T Sofiju ka Sjedinjenim Državama, gdje će biti doneta konačna odluka o daljoj sudbini plovila", dodaje se u saopštenju, prenosi Jutarnji.

Podsjetimo SAD pokušale su da zaplijene tanker povezan sa Venezuelom nakon više od dvije nedjelje potjere preko Atlantika. Američki zvaničnik rekao je za Rojters da zaplenu sprovode Obalska straža i vojska.

