Francuski specijalci upali na brod tajne ruske flote: Korišćen za akciju u Danskoj (Video)

Francuski specijalci upali na brod tajne ruske flote: Korišćen za akciju u Danskoj (Video)

Izvor mondo.ba
0

Francuska vojska upala je na ruski tanker sa kog su poletjeli dronovi ka Danskoj.

Ruski tanker sa kojeg su poletjeli dronovi za Dansku Izvor: Damien MEYER / AFP / Profimedia

Francuski specijalci upali su danas na ruski tanker koji pripada tajnoj "floti u senci" sa kog su, kako se sumnja, poleteli dronovi zbog kojih je Danska zatvorila sve svoje aerodrome i cijeli vazdušni prostor početkom septembra, javlja britanski "Gardijan". Ovaj brod je inače već pod kontrolom francuskih vlasti, a sada su specijalci upali u njega.

Brod je plovio pod zastavom zapadnoafričke države Benin. Prema saznanjima agencije "AFP", tokom popodneva su se vidjeli na tom tankeru vojnici sa maskama dok su patrolirali brodom.

Na društvenim mrežama osvanuo je i snimak. Vojni izvor, koji je ostao anoniman, je potvrdio ovu informaciju za pomenutu agenciju.

Francuske vlasti stavile su pod kontrolu ruski tanker "Borakaj". On je zaplenjen u subotu 28. septembra, kod obale Sent Nazera.

(MONDO)

Rusija tanker dronovi

