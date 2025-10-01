Francuski specijalci upali na brod tajne ruske flote: Korišćen za akciju u Danskoj (Video)

Francuska vojska upala je na ruski tanker sa kog su poletjeli dronovi ka Danskoj.

Izvor: Damien MEYER / AFP / Profimedia

Francuski specijalci upali su danas na ruski tanker koji pripada tajnoj "floti u senci" sa kog su, kako se sumnja, poleteli dronovi zbog kojih je Danska zatvorila sve svoje aerodrome i cijeli vazdušni prostor početkom septembra, javlja britanski "Gardijan". Ovaj brod je inače već pod kontrolom francuskih vlasti, a sada su specijalci upali u njega.

Brod je plovio pod zastavom zapadnoafričke države Benin. Prema saznanjima agencije "AFP", tokom popodneva su se vidjeli na tom tankeru vojnici sa maskama dok su patrolirali brodom.

Na društvenim mrežama osvanuo je i snimak. Vojni izvor, koji je ostao anoniman, je potvrdio ovu informaciju za pomenutu agenciju.

The French army has seized the 244m tanker Pushpa (aka Boracay) off Saint-Nazaire. Part of Russia’s Phantom Fleet, it left Primorsk with 115,000 tons of oil. Beyond maritime violations, it is suspected of having served as a launch base for drone operations against Denmark.pic.twitter.com/nTTnyMixHN — Frid (@Frid45)October 1, 2025

Francuske vlasti stavile su pod kontrolu ruski tanker "Borakaj". On je zaplenjen u subotu 28. septembra, kod obale Sent Nazera.

