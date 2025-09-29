Prisustvovaće i Dodik: U Sočiju počeo Međunarodni forum posvećen globalnoj politici

U Sočiju je jutros počeo 22. Godišnji sastanak Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj", kojem je planirano da prisustvuje i Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika Srpske.

Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Ovogodišnja tema jednog od najvažnijih međunarodnih foruma posvećenih globalnoj ekonomiji i politici je "Policentrični svijet: Uputstvo za upotrebu".

Konferencija Kluba, koja će trajati do 2. oktobra, okupila je 140 učesnika iz 42 zemlje.

Među zemljama koje učestvuju, osim Rusije, su Alžir, Brazil, Velika Britanija, Venecuela, Njemačka, Egipat, Indija, Indonezija, Iran, Kina, Kazahstan, Malezija, UAE, Pakistan, SAD, Uzbekistan, Etiopija i Južna Afrika.

Ovogodišnje diskusije biće fokusirane na pitanja individualne i nacionalne bezbjednosti kroz jačanje njihovog suvereniteta, najavio je organizator.

U okviru sastanka biće organizovani sastanci sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom, zamjenikom šefa predsjedničke administracije Maksimom Oreškinom, zamjenikom premijera Aleksandrom Novakom i gradonačelnikom Moskve Sergejem Sobjanjinom.

"Valdaj" klub posljednjih godina aktivno uspostavlja kontakte sa istraživačkim institutima širom svijeta.

Klub je 2023. godine potpisao memorandum o razumijevanju i saradnji sa Međunarodnom fondacijom "Vivekananda" iz Indije, a 2024. godine zaključio je sporazume o partnerstvu sa Beit Al-Amana Fondacijom i Institutom za stratešku analizu i istraživanje politika iz Malezije i Islamabadskim institutom za studije politika u Pakistanu.

Ove godine, partneri Kluba su Institut za istraživanje i savjetovanje Trendova iz UAE i Sasakava fondacija za mir iz Japana.

(Srna)