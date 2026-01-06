UIO BiH: Otklanjanje problema s digitalnim potpisom PDV prijava u toku

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH je saopštila da bi danas trebalo da bude riješen problem elektronskog potpisivanja PDV prijava.

Izvor: UIO BiH

Iz UIO naglašavaju da je u toku otklanjanje problema validacije za podnošenje elektronski potpisanih poreskih prijava.

U UIO podsjećaju da poreski obveznici PDV prijave predaju do 10. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Budući da je 10. januar neradni dan, rok za podnošenje decembarskih PDV prijava pomjera se na prvi radni dan, a to je 12. januar.

Od početka 2026. godine poreski obveznici mogli su elektronski podnijeti svoje prijave, ali one se nisu mogli potpisati digitalnim kvalifikovanim potpisom.

"Problem je bio u EU DSS biblioteci koju UIO koristi za validaciju elektronskih potpisa, a koja je u skladu sa eIDAS direktivom. Od 1. januara ove godine koristi se verzija 6.4 pomenute biblioteke, dok se za validaciju elektronskih potpisa u UIO koristi verzija 5.11.", podsjeća se u saopštenju.

Konkretan problem se manifestovao u dozvoljenoj dužini RSA ključa koji se koristi za potpisivanje i validaciju. U UIO kažu da preduzimaju sve potrebno za nadogradnju ove biblioteke na verziju koja se koristi od početka 2026. godine i očekuju da se testiranje završi u toku dana.

"U potpunosti razumijemo da su poreski obveznici – korisnici portala ePorezi bili onemogućeni da digitalno potpišu svoje prijave, ali molimo za razumijevanje jer je Uprava na prvo mjesto morala staviti bezbjednost informacionog sistema i autentičnost informacija u njemu, s obzirom na značaj podataka koji se nalaze u informacionom sistemu UIO", naglašava se u saopštenju.ž