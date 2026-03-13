Svi prebačeni u bolnicu: Troje povrijeđenih nakon slijetanja autobusa kod Mostara

Tri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas u mjestu Bijelo Polje kod Mostara, kada je autobus javnog preduzeća "Mostar bus" sletio sa kolovoza.

Izvor: bljesak.info/screenshot

Policijskoj upravi prijava o nezgodi upućena je u 11:35 sati, nakon čega su na lice mjesta upućene ekipe hitne pomoći i policije.

Portparolka MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), Ilijana Miloš, potvrdila je da su povrijeđeni odmah zbrinuti.

"Povrijeđene osobe prevezene su vozilima hitne medicinske pomoći u bolnicu radi ukazivanja ljekarske pomoći, a trenutno nije poznato o kojem stepenu povreda je riječ", izjavila je Miloš.

Pripadnici policije izvršili su uviđaj na mjestu događaja, zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici privremeno bio obustavljen. Nakon završetka policijskih radnji, saobraćaj je normalizovan.

Tačan uzrok koji je doveo do slijetanja autobusa biće poznat po okončanju istrage i vještačenja koja su u toku.