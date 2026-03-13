Zamka "lake zarade" na društvenim mrežama: Kako funkcionišu kripto-prevare koje prazne bankovne račune

Obećanja o brzom bogaćenju, nerealno visoke dobiti bez ikakvog rizika i lažna svjedočenja poznatih ličnosti postali su dio svakodnevice na internet platformama. Iza primamljivih oglasa često se kriju sofisticirane finansijske prevare.

Izvor: Smart Life/ Pixels

Usljed sve učestalijih prijava građana, iz Odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala Federalne uprave policije (FUP) upozoravaju na opasnosti koje vrebaju pod izgovorom "lake zarade". Poseban naglasak stavljen je na zloupotrebu identiteta poznatih osoba iz javnog života, čija se lica neovlašteno koriste u reklamama kako bi se steklo povjerenje žrtve.

Prevara se odvija u tri ključna koraka: prvi kontakt putem aplikacija (WhatsApp/Viber/Telegram) nakon prijave na sumnjive oglase, stvaranje lažnog povjerenja kroz fiktivni prikaz brze zarade na mali ulog, te finalna faza u kojoj se traže veće uplate za navodne troškove poreza ili deblokade, nakon čega počinioci prekidaju komunikaciju.

Prevaru možete prepoznati po obećanjima nerealno visoke dobiti bez rizika i agresivnom pritisku na hitno ulaganje. Posebno upozoravamo građane da nikada ne instaliraju softvere za udaljeni pristup (poput AnyDesk-a ili TeamViewer) na zahtjev trećih lica, jer time prepuštaju kontrolu nad svojim e-bankarstvom, te da ne vrše uplate na privatne račune u inostranstvu.

Građanima se savjetuje maksimalan oprez da ne dijele lične dokumente niti pristupne podatke za bankovne račune sa neprovjerenim agentima. Vodite se pravilom da su ponude koje zvuče primamljivo najčešće zamka za krađu novca.

Iz FUP-a podsjećaju da kripto imovina i trgovanje kriptovalutama još uvijek nisu zakonski regulisani u Federaciji Bosne i Hercegovine, što znači da građani koji se odluče na ovakve investicije snose povećan rizik. Svi koji sumnjaju da su meta prevare ili su već oštećeni, pozvani su da slučaj odmah prijave najbližoj policijskoj upravi.