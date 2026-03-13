Na dnevnom redu 18. redovne sjednice NSRS: Ministarstvo energetike predlaže izmjene Zakona o gasu

Narodna skupština Republike Srpske razmatraće po hitnom postupku izmjene Zakona o gasu, čiji je cilj povećanje sigurnosti snabdijevanja i uvođenje strožijih standarda na tržištu prirodnog gasa u Republici Srpskoj.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Narodna skupština Republike Srpske bi na narednoj sjednici po hitnom postupku trebalo da razmotri Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gasu radi poboljšanja i povećanja standarda usluga i konkurentnosti na unutrašnjem tržištu prirodnog gasa, kao i povećanja sigurnosti snabdijevanja ove vrste gasa.

U obrazloženju Prijedloga zakona precizirano je da se njime dodatno uređuje balansiranje transporta gasa, izgradnja i priključenje na gasovod, pregled opreme pod pritiskom, sigurnost snabdijevanja prirodnim gasom, kao i ostala pitanja koja nisu bila definisana prethodnim zakonom.

S obzirom na promjenu pojedinih odnosa na tržištu prirodnog gasa, izmjenama ovog zakona biće proširene nadležnosti Regulatorne komisije za energetiku u određenim segmentima.

"Ovim izmjenama jasno se definišu i izgradnja i tretman priključka na distributivnom sistemu prirodnog gasa, kao i mjere i aktivnosti nadležnih institucija da bi se obezbijedilo kvalitetno i sigurno snabdijevanje prirodnim gasom", precizirano je u obrazloženju ovog akta čiji je predlagač Ministarstvo energetike i rudarstva Srpske.

Navedenim izmjenama zakona stvara se osnov za donošenje tehničke regulative iz oblasti opreme pod pritiskom, kao što su bitni zahtjevi za bezbjednost, postupci ocjenjivanja usaglašenosti, minimalni kriterijumi koje moraju da zadovolje imenovana tijela, te način označavanja opreme pod pritiskom koja se proizvodi ili stavlja na republičko tržište.

Osamnaesta redovna sjednica Narodne skupštine sa 18 predloženih tačaka biće održana u utorak, 17. marta, u Banjaluci.