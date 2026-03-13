logo
Snažne eksplozije u Dubaiju, dim se nadvio iznad grada: Izbio jak požar u industrijskoj zoni (Video)

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Snažne eksplozije jutros u Dubaiju.

Snažne eksplozije u Dubaiju Izvor: X/MonitorX

Snažne eksplozije potresle su jutros Dubai, a gust crni dim nadvio se nad dijelom finansijskog centra grada nakon požara u industrijskoj zoni, objavili su lokalni zvaničnici. Požar je izbio u četvrti Al Kuoz, a prema izvještaju Associated Pressa brojni prolaznici su zastali da posmatraju veliki stub dima koji se uzdizao iznad grada. Novinaru AP-a policija nije dozvolila da se približi mestu požara, koje se nalazilo u slijepoj ulici.

Kancelarija za medije vlade Dubaija objavila je na društvenoj mreži X da je do incidenta došlo nakon što su krhotine presretnutog projektila pale na zgradu u centru grada. "Krhotine nakon uspešnog presretanja izazvale su manji incident na pročelju jedne zgrade u centralnom Dubaiju", saopštile su vlasti. Dodali su da u incidentu nema povrijeđenih, iako se gust dim iz požara mogao vidjeti iz velikog dijela grada, sve do luksuznog hotela Burdž al Arab u obliku jedra.

Rat između SAD i Irana

Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana počeo je 28. februara kada su američke i izraelske snage pokrenule koordinisane vazdušne napade na ciljeve širom Irana, uključujući vojne baze, sisteme protivvazdušne odbrane i političko rukovodstvo zemlje.

Iran je odgovorio lansiranjem stotina projektila i dronova na Izrael, američke vojne baze i saveznike SAD u regionu, uključujući zemlje Persijskog zaliva.

Od početka rata napadi su se proširili na veliki deo Bliskog istoka, a na meti su bili i brodovi i energetska infrastruktura u Persijskom zalivu, što je poremetilo pomorski saobraćaj i globalno tržište energije.

