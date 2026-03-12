Doktorica iz Banjaluke osvojila prestižnu nagradu "medicinski Oskar"

Doktorica Jelena Petković-Dabić iz Banjaluke trijumfovala je na prestižnom međunarodnom takmičenju International Medis Awards, koje je danas svečano održano u Ljubljani.

Izvor: Screenshot

U konkurenciji koja je obuhvatila čak 243 naučno-istraživačka rada iz 11 zemalja, banjalučka doktorica odnijela je pobjedu u oblasti dermatologije. Njen rad nije samo prošao strogu selekciju komisije, već je proglašen najboljim nakon detaljne evaluacije 196 radova koji su ispunili visoke svjetske kriterijume.

Od ukupno devet naučnih oblasti za koje su dodjeljivana priznanja, Jelena Petković-Dabić bila je jedina finalistkinja iz Bosne i Hercegovine. Ući u krug 18 najboljih istraživača u ovom dijelu Evrope ogroman je uspjeh, a osvajanje prve nagrade potvrda je vrhunskog kvaliteta njenog rada.

Nagrada International Medis Awards u stručnim krugovima s pravom nosi epitet „medicinski Oskar“, jer slavi najznačajnija naučna dostignuća koja direktno unapređuju liječenje pacijenata.

Rad doc. dr Petković-Dabić izdvojio se kao jedinstven jer je riječ o prvom kliničkom istraživanju u svijetu koje je ispitivalo uticaj lijeka Ozempic na pacijente koji se istovremeno bore sa psorijazom i dijabetesom. Iako je ovaj lijek primarno namijenjen liječenju dijabetesa, istraživanje je otvorilo potpuno nova vrata u medicini.

Prema zaključcima studije, Ozempic bi u budućnosti mogao igrati ključnu ulogu u liječenju gojaznih pacijenata koji pate od kombinacije psorijaze i dijabetesa tipa 2.