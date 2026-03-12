logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Doktorica iz Banjaluke osvojila prestižnu nagradu "medicinski Oskar"

Doktorica iz Banjaluke osvojila prestižnu nagradu "medicinski Oskar"

Autor Haris Krhalić
0

Doktorica Jelena Petković-Dabić iz Banjaluke trijumfovala je na prestižnom međunarodnom takmičenju International Medis Awards, koje je danas svečano održano u Ljubljani.

Jelena Petković-Dabić Izvor: Screenshot

U konkurenciji koja je obuhvatila čak 243 naučno-istraživačka rada iz 11 zemalja, banjalučka doktorica odnijela je pobjedu u oblasti dermatologije. Njen rad nije samo prošao strogu selekciju komisije, već je proglašen najboljim nakon detaljne evaluacije 196 radova koji su ispunili visoke svjetske kriterijume.

Od ukupno devet naučnih oblasti za koje su dodjeljivana priznanja, Jelena Petković-Dabić bila je jedina finalistkinja iz Bosne i Hercegovine. Ući u krug 18 najboljih istraživača u ovom dijelu Evrope ogroman je uspjeh, a osvajanje prve nagrade potvrda je vrhunskog kvaliteta njenog rada.

Nagrada International Medis Awards u stručnim krugovima s pravom nosi epitet „medicinski Oskar“, jer slavi najznačajnija naučna dostignuća koja direktno unapređuju liječenje pacijenata.

Rad doc. dr Petković-Dabić izdvojio se kao jedinstven jer je riječ o prvom kliničkom istraživanju u svijetu koje je ispitivalo uticaj lijeka Ozempic na pacijente koji se istovremeno bore sa psorijazom i dijabetesom. Iako je ovaj lijek primarno namijenjen liječenju dijabetesa, istraživanje je otvorilo potpuno nova vrata u medicini.

Prema zaključcima studije, Ozempic bi u budućnosti mogao igrati ključnu ulogu u liječenju gojaznih pacijenata koji pate od kombinacije psorijaze i dijabetesa tipa 2.

Možda će vas zanimati

Tagovi

medicina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ