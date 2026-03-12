logo
Teheran prijeti Balkanu: Albanija i Kosovo potencijalne mete Irana

Vensa Kerkez
Vesna Kerkez
Dok se u cijelom svijetu prate sukobi na Bliskom istoku, američko-izraelski napadi na Iran i iranski napadi na ciljeve širom Persijskog zaliva, dvije države Zapadnog Balkana pominju se kao moguće mete iranske odmazde.

Iran prijeti Balkanu, kosovo i albanija bi mogli biti mete Izvor: Ivan Marc/Shutterstock

Albanija i tzv. Kosovo, prema pisanju regionalnih i svjetskih medija, već su bili meta hakerskih napada iz Irana, pa se zbog toga ne može u potpunosti isključiti ni stvarni napad, pogotovo nakon što je Iran gađao ciljeve na Kipru i nakon što je NATO oborio iranske rakete iznad Turske.

Albanija i tzv. Kosovo su odmah nakon početka sukoba, izrazile punu podršku SAD i Izraelu i osudile iranske napade na susedne zemlje. Predsednica tzv. Kosova, Vjosa Osmani, u poruci podrške izrazila je nadu da će ovi napadi doneti slobodu "napaćenom iranskom narodu".

Iran je, s druge strane, imao dobre odnose sa Srbijom, koja je u znak zahvalnosti Iranu za protivljenje nezavisnosti tzv. Kosova jedno vrijeme ukinula vize za iranske državljane

Iran je već nekoliko puta organizovao hakerske (sajber) napade na Albaniju. Najveći je bio u septembru 2022. godine, kada je Albanija dobila veliku stručnu pomoć SAD i Izraela za suočavanje sa tim prijetnjama. Tada je NATO održao hitan sastanak stalnog vijeća, osudio iranski napad na kritičnu infrastrukturu u Albaniji i izrazio podršku toj zemlji kao članici NATO.

Albanski mediji su u srijedu, 10. marta, javili o novom hakerskom napadu iz Irana, ovoga puta na sistem albanskog parlamenta. Hakeri su objavili mejlove nekih poslanika uz poruku: "Nećemo dopustiti da oni koji podržavaju teroriste MEK-a mirno spavaju."

(Jutarnji List/Mondo) 

