"Prije ili kasnije ćete platiti cijenu": Iran prijeti zemljama Evropske unije

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova upozorio je da će članice Evropske unije "prije ili kasnije platiti cijenu" ako ostanu pasivne prema napadima SAD i Izraela na Iran, dok detalji prijetnji ostaju nepoznati.

Iran je zaprijetio državama članicama Evropske unije zbog njihovog stava o američko-izraelskim napadima na Iran.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei rekao je za špansku televiziju TVE da će zemlje EU "prije ili kasnije platiti cijenu" ako ostanu nijeme na napade SAD i Izraela na Iran. Nije pružio dodatne detalje o prijetnji.

Bagaei je takođe ponovio ranije iranske tvrdnje da balistička raketa koju je oborila protivvazdušna odbrana NATO-a dok je letjela ka turskom vazdušnom prostoru nije ispaljena iz Irana.