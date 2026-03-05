"RADIS" dobio posao za tehničke projekte Dino parka u Banjaluci

Pitanje izgradnje Dino parka u Banjaluci ponovo je aktuelno, a Grad je izabrao “RADIS” d.o.o. iz Istočnog Sarajeva kao najpovoljnijeg ponuđača za tehničke projekte parka.

Izvor: Grad Banja Luka

Riječ je o dvije faze - izrada pristupnih staza sa rasvjetom i projektovanje vodovoda za potrebe parka. Ukupna vrijednost ponuda iznosi 5.733 KM za staze i 1.170 KM za vodovod, uključujući PDV.

Ova javna nabavka ne uključuje nabavku dinosaurusa u prirodnoj veličini, to je zaseban tender koji je prošle godine raspisan, za koji je Grad bio spreman da plati 128.000 KM.

Gradonačelnik Draško Stanivuković nedavno je nakon sastanka u Vladi RS pojasnio nove planove za grad, među kojima je i lokacija Dino parka. Jedan od najambicioznijih turističkih projekata je uređenje obala Vrbasa kroz izgradnju “Banjalučke rive”, koja će predstavljati najduže i najprometnije šetalište u istoriji grada.

“Za ljubitelje prirode i adrenalina, u planu je nova rekreativna zona u Trapistima. Ovaj kompleks će uključivati adrenalin park i Dino park, što je dogovoreno sa Vladinim strukturama kao dio šire ponude grada”, rekao je Stanivuković.

Prvobitno je izgradnja Dino parka bila planirana na Banj Brdu, ali se od toga odustalo zbog brojnih kritika javnosti. U martu 2025. godine gradonačelnik je saopštio da je pronađena nova lokacija u Trapistima, gdje će park biti smješten i povezan sa planiranim pješačkim stazama. Stanivuković je procijenio da je riječ o velikoj zelenoj oazi sa puno sadržaja, uključujući Dino park, čija ukupna vrijednost iznosi oko 150.000 KM.

Kako je objavljeno na stranici Grada Banjaluka, u postupku javne nabavke, osim “RADIS”-a, učestvovali su i ponuđači: “ROUTING” d.o.o., “HKP CONSULTING” d.o.o., Institut za građevinarstvo “IG” d.o.o. i Građevinski institut “GIBL” d.o.o. Svi su ispunili uslove za kvalifikaciju, ali je “RADIS” ponudio najnižu cijenu i sa njima će biti potpisan ugovor nakon dostavljanja svih potrebnih dokumenata.