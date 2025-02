Stanivuković o Dino-parku u Banjaluci: Lokacija još nije sigurna

Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković osvrnuo se na kritike građana koje se tiču izgradnje Dino-parka na Rekreativnoj zoni Banj brdo, za koji tvrdi da lokacija nije konačno određena.

Stanivuković kaže da su građani isto reagovali na Ćirilični park u Kupusištu, koji je, kaže, danas atrakcija.

"Svi su govorili na šta park liči, kako će se djeca povrijediti i druge stvari. Eno Ćiriličnog parka i zadovoljnih roditelja. S druge strane, mi smo u Gradu izgradili park posvećen ćirilici, knjizi, znamenitim ličnostima", rekao je Stanivuković.

Stanivuković kaže da je dino-park popularan u svijetu, te da bi bio atrakcija i za Banjaluku.

"Mislim da je velika atrakcija i da je dino-park popularan. Da to građani ne bi tražili van Republike Srpske, mislili smo da ga izgradimo i ovdje", pojasnio je.

Stanivuković se osvrnuo na lokaciju Dino parka, koja kaže da još nije konačno izabrana.

"Lokacija nije sigurna, ali je stav da to ne bude na Banj brdu već možda u parku u Srpskim Toplicama. Da obogatimo taj dio. Odatle će krenuti pješačka staza. Staza za šetanje krenuće od Trapista sve do Banj brda, riječ je o nekoj stazi dugoj oko šest kilometara koja će biti obogaćena raznim sadržajima", rekao je on.

Napominje da je u pitanju "velika zelena oaza sa puno sadržaja i Dino-park i tvrdi da je procjenjena vrijednost je 150.000 KM.

"Mislim da će i oni koji kritikuju uživati u sadržajima i kao što je Dino-park", poručio je Stanivuković.

