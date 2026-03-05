logo
"Sigurno će biti pogođeni": Iran zatvorio Ormuski moreuz za Zapad, prijeti potapanjem brodova

"Sigurno će biti pogođeni": Iran zatvorio Ormuski moreuz za Zapad, prijeti potapanjem brodova

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Iranska revolucionarna garda saopštila je da je Ormuski moreuz zatvoren za brodove iz SAD, Izraela i evropskih zemalja, upozorivši da će sva plovila koja pripadaju zapadnim saveznicima biti meta napada.

Iran zatvorio Ormuski moreuz za brodove iz SAD, Izraela i evropskih zemalja Izvor: AustralianCamera/curioussnapshots/Shutterstock

Iranska revolucionarna garda saopštila je u četvrtak da je Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih plovnih puteva, u kojem je saobraćaj gotovo potpuno obustavljen od početka rata, zatvoren isključivo za brodove iz SAD, Izraela, Evrope i drugih zapadnih saveznika, javlja CNN.

"Ranije smo rekli da, na osnovu međunarodnih zakona i rezolucija, u vrijeme rata Islamska Republika Iran ima pravo da kontroliše prolaz kroz Ormuski moreuz", saopštio je Korpus Čuvara Islamske revolucije (IRGC), a prenosi državna televizija IRIB.

IRGC je upozorio da ukoliko budu primjećena plovila koja pripadaju SAD, Izraelu, Evropi "i njihovim pristalicama... sigurno će biti pogođena", piše CNN.

Moreuz je praktično zatvoren otkako su SAD i Izrael u subotu pokrenuli zajedničku operaciju protiv Irana, što je dovelo do naglog skoka cijena nafte i zaprijetilo da uzdrma globalnu ekonomiju.

Iran Ormuski moreuz

