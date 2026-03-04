Nestala struja u cijelom Iraku: Niko ne zna šta se dešava, procurio i sablasan snimak (Video)

Nestala struja u cijelom Iraku.

Izvor: X/@nexta_tv/Printscreen

Ministar energetike Iraka je potvrdio da je nestala struja u cijelom Iraku, prenosi "Times of Izrael". Uzrok nestanka nije poznat, a struje nema ni u jednom gradu, selu i provinciji.

"Ugašena je električna mreža širom zemlje, u svim provincijama Iraka. Saznaćemo uzrok", rekao je ministar energetike Iraka za iračku novinsku agenciju "INA".

Irak je bio pod raketnim udarima od početka rata na Bliskom istoku. Zasad nije poznato da li ima žrtava u Iraku.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.