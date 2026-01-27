logo
Trump zaprijetio Iraku: Bez američke pomoći ako se Al-Maliki vrati na vlast

Autori Dušan Volaš Autori Index
0

Donald Tramp rekao je da bi se Irak mogao suočiti s posljedicama ukoliko se bivši premijer Nuri al-Maliki vrati na vlast.

Donald Tramp zaprijetio Iraku Izvor: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi se Irak mogao suočiti s posljedicama ukoliko se bivši premijer Nuri al-Maliki vrati na vlast.

"Čujem da bi velika zemlja Irak mogla da donese veoma loš izbor ponovnim imenovanjem Nurija al-Malikija za premijera", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Tramp: Nećemo više pomagati Iraku

Tramp je tvrdio da je Irak "zapao u siromaštvo i potpuni haos" dok je al-Maliki bio na vlasti.

"To se ne smije ponoviti. Zbog njegove lude politike i ideologije, ukoliko bude izabran, Sjedinjene Američke Države više neće pomagati Iraku, a ako mi nismo tu da pomognemo, Irak nema šanse za uspjeh, prosperitet ili slobodu", dodao je.

Irački parlament trebalo bi da izabere novog predsjednika 27. januara. Predsjednik će zatim zadužiti kandidata za premijera iz najvećeg bloka da u roku od 15 dana formira vladu.

Iako je nominacija al-Malikija dobila podršku pojedinih šiitskih i kurdskih političara koji pozivaju na brže formiranje vlade, ona je izazvala zabrinutost među sunitskim grupama zbog sektaških tenzija i mogućih promjena politike. U Vašingtonu je ovaj potez dodatno pojačao zabrinutost zbog iranskog uticaja, a američki zvaničnici ističu al-Malikijeve istorijske veze s Teheranom kao potencijalnu pretnju bilateralnim odnosima i regionalnoj bezbjednosti.

(Index/MONDO)

