Posljednja tri mjeseca 2025. godine: U Republici Srpskoj rođeno 10 odsto manje beba nego u istom periodu 2024.

Broj živorođene djece je manji, kao i broj sklopljenih brakova.

U Republici Srpskoj je u četvrtom tromjesečju prošle godine registrovano 2.006 živorođenih beba ili manje za 10,5 odsto nego u istom periodu 2024. godine, navodi Republički zavod za statistiku u svom mjesečnom biltenu.

U posljednjem kvartalu prošle godine u Srpskoj je umrlo 3.488 lica ili za pola procenta više nego u istom periodu 2024. godine. U Srpskoj je u posmatranom periodu sklopljeno 1.033 brakova, dok je rastavljeno 237 brakova.

Broj sklopljenih brakova u odnosu na posljednje tromjesječje 2024. godine manji je za 4,2 odsto, a rastavljenih veći za 2,6 odsto.