Uhapšeno obezbeđenje osumnjičenog za ubistvo Aleksandra Nešovića

Uhapšeni pripadnici Saše Vukovića zvanog Boske, osumnjičenog za ubistvo Aleksandra Nešovića Baje u restoranu na Senjaku.

Izvor: Kurir/privatna ahriva/MONDO/Stefan Stojanović

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili dvojicu pripadnika obezbjeđenja Saše Vukovića zvanog Boske, osumnjičenog za ubistvo Aleksandra Nešovića poznatijeg kao Baja u restoranu "27" na Senjaku u Beogradu 12. maja ove godine, saznaje "Blic". Sumnja se da je Boske, zajedno sa pomagačima, sakrio tijelo ubijenog Nešovića u buretu kod Jarkovačkog jezera, a Više javno tužilaštvo je danas saopštilo nove detalje u vezi istrage ubistva na Senjaku.

Kako navodi pomenuti list, uhapšeni su pripadnici Jedinice za zaštitu svjedoka (JZZ). Njih je Vuković angažovao kao privatno obezbjeđenje.

Ova dvojica su prethodno bili svjedoci u istrazi koju vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu. Prikupljeni dokazi ukazuju na njihovu umiješanost u pokušaj zataškavanja krivičnog djela i prebacivanje odgovornosti na druge osobe.

Pogledajte fotografije sa mjesta ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu u Beogradu

(Blic/MONDO)