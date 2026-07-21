Jutarnja eksplozija uznemirila Kotor Varoš, istražuje se uzrok

Snažna eksplozija odjeknula je jutros u Kotor Varoši, u blizini porodične kuće i auto-servisa, a policija utvrđuje kako je do nje došlo i šta ju je izazvalo.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, Policijskoj stanici Kotor Varoš jutros oko 4.45 časova obratio se M.B. i prijavio da je neposredno prije poziva došlo do eksplozije u blizini stambenog objekta u njegovom vlasništvu i auto-servisa.

Policijski službenici su izlaskom na lice mjesta potvrdili navode prijave, obezbijedili područje i započeli uviđaj.

Iz Policijske uprave Banjaluka navode da slijedi preduzimanje daljih mjera i radnji s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.