logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Policija o nesreći kod Čelinca: Četvoro povrijeđenih u sudaru dva auta i kamiona

Policija o nesreći kod Čelinca: Četvoro povrijeđenih u sudaru dva auta i kamiona

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Četiri lica povrijeđena su danas u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Gornji Čelinac, na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, rečeno je u Policijskoj upravi Banjaluka.

Četvoro povrijeđenih u sudaru kod Čelinca Izvor: Naš Kotor Varoš, naša priča/Facebook

U udesu su učestvovala dva putnička i jedno teretno vozilo.

Vozači putničkih automobila i suvozač prevezeni su na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, dok je vozaču teretnog vozila pomoć ukazana na licu mjesta.

Uviđaj obavljaju pripadnici Policijske stanice Čelinac, a na dionici gdje se dogodila nezgoda saobraćaj je obustavljen. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajna nesreća Čelinac Kotor Varoš

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ