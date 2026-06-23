Policija o nesreći kod Čelinca: Četvoro povrijeđenih u sudaru dva auta i kamiona

Četiri lica povrijeđena su danas u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Gornji Čelinac, na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, rečeno je u Policijskoj upravi Banjaluka.
U udesu su učestvovala dva putnička i jedno teretno vozilo.
Vozači putničkih automobila i suvozač prevezeni su na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, dok je vozaču teretnog vozila pomoć ukazana na licu mjesta.
Uviđaj obavljaju pripadnici Policijske stanice Čelinac, a na dionici gdje se dogodila nezgoda saobraćaj je obustavljen.
(Srna)