Policija o nesreći kod Čelinca: Četvoro povrijeđenih u sudaru dva auta i kamiona

Četiri lica povrijeđena su danas u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Gornji Čelinac, na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, rečeno je u Policijskoj upravi Banjaluka.

Izvor: Naš Kotor Varoš, naša priča/Facebook

U udesu su učestvovala dva putnička i jedno teretno vozilo.

Vozači putničkih automobila i suvozač prevezeni su na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, dok je vozaču teretnog vozila pomoć ukazana na licu mjesta.

Uviđaj obavljaju pripadnici Policijske stanice Čelinac, a na dionici gdje se dogodila nezgoda saobraćaj je obustavljen.

(Srna)