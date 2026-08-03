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RHMZ i meteorolozi upozoravaju: Stižu ekstremne vrućine i temperature iznad 40 stepeni, osvježenje tek za vikend

RHMZ i meteorolozi upozoravaju: Stižu ekstremne vrućine i temperature iznad 40 stepeni, osvježenje tek za vikend

Autor Dušan Volaš
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Republika Srpska se nalazi u zenitu snažnog toplotnog talasa koji će, prema upozorenjima meteorologa, potrajati sve do 10. avgusta, uz maksimalne temperature vazduha koje će se kretati i do 42 stepena Celzijusova, zbog čega su građani pozvani na oprez.

Vrhunac toplotnog talasa sve do 10. avgusta Izvor: BH Meteo

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda ističu da se izdaje upozorenje na vrhunac toplotnog talasa, uz dalji porast temperature i izuzetno toplo vrijeme.

Prema njihovim podacima, već danas se širom Republike Srpske očekuju temperature od 35 do 40 stepeni Celzijusovih, dok će najkritičniji period nastupiti od sutra pa sve do četvrtka, 6. avgusta, kada meteorolozi najavljuju temperature i do 42 stepena. Nakon ovog izuzetno vrelog udara, u periodu od petka do ponedjeljka, od 7. do 10. avgusta, prognozirane maksimalne temperature biće u blagom padu i kretaće se u rasponu od 32 do 39 stepeni Celzijusovih.

Da će nas ove nepovoljne vremenske prilike pratiti kroz veći dio sedmice, potvrđuju i podaci sa stranice BH Meteo. Prema njihovim prognozama, najtopliji dani biće zabilježeni u periodu od 4. do 7. avgusta, kada će dnevne temperature iznositi od 33 do 40, a lokalno čak do 43 stepena Celzijusova.

Ipak, meteorolozi donose i ohrabrujuće vijesti za kraj sedmice, navodeći da se za vikend, 8. i 9. avgusta, očekuje pad temperature koji bi označio kraj toplotnog talasa uz lokalnu kišu i pljuskove.

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