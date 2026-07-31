RHMZ najavljuje vrele dane: Za vikend i do 41 stepen, vrućine se nastavljaju i početkom sedmice

U Republici Srpskoj za vikend će biti sunčano i vruće sa maksimalnom temperaturom vazduha od 34 do 41 stepen, a u višim predjelima od 29 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Dušan Volaš - Mondo

U ponedjeljak, 3. avgusta, nastavlja se sunčano i vruće vrijeme, dok će maksimalna temperatura vazduha biti od 33 do 40, a u višim predjelima od 28 stepeni Celzijusovih.

I u utorak, 4. avgusta, biće sunčano i vruće, sa maksimalnom temperaturom vazduha od 34 do 40, a u višim predjelima od 29 stepeni Celzijusovih.