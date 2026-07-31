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RHMZ najavljuje vrele dane: Za vikend i do 41 stepen, vrućine se nastavljaju i početkom sedmice

RHMZ najavljuje vrele dane: Za vikend i do 41 stepen, vrućine se nastavljaju i početkom sedmice

Autor D.V.
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U Republici Srpskoj za vikend će biti sunčano i vruće sa maksimalnom temperaturom vazduha od 34 do 41 stepen, a u višim predjelima od 29 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Za vikend i do 41 stepen Izvor: Dušan Volaš - Mondo

U ponedjeljak, 3. avgusta, nastavlja se sunčano i vruće vrijeme, dok će maksimalna temperatura vazduha biti od 33 do 40, a u višim predjelima od 28 stepeni Celzijusovih.

I u utorak, 4. avgusta, biće sunčano i vruće, sa maksimalnom temperaturom vazduha od 34 do 40, a u višim predjelima od 29 stepeni Celzijusovih.

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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