logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srpski haker "pao" u Hrvatskoj, pa zamalo ubijen u pritvoru: Cimer pokušao da ga zadavi

Srpski haker "pao" u Hrvatskoj, pa zamalo ubijen u pritvoru: Cimer pokušao da ga zadavi

Autor Mila Matović
0

U Hrvatskoj je uhapšen državljanin Srbije zbog sumnje da je hakovao informatičke sisteme više tamošnjih kompanija i državnih institucija, kao i da je neovlašćeno koristio lične podatke.

Uhapšen haker u Hrvatskoj Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

Direktorat hrvatske policije objavio je da su uhapsili državljanina Srbije zbog sumnje da je hakovao informatičke sisteme više hrvatskih kompanija i institucija, ne navodeći, međutim, ni o kojim institucijama je riječ, niti sa kojom svrhom je hakovanje izvršeno. Nije navedena čak ni godina rođenja uhapšenog Srbina, iako je praksa da se takve informacije redovno objavljuju.

"Policijski službenici Službe kibernetičke bezbednosti Uprave kriminalističke policije završili su kriminalističko istraživanje nad punoljetnim državljaninom Republike Srbije zbog počinjenja krivičnih djela Teška krivična djela protiv računarskih sistema, programa i podataka iz člana 273. stav 1. i 2. u vezi sa članovima 266. i 268. Krivičnog zakona, kao i Nedozvoljena upotreba ličnih podataka iz člana 146. stav 1. Krivičnog zakona", navodi se.

Kako se ističe u saopštenju, sumnja se da je privedeni Srbin neovlašćeno pristupao računarskim sistemima više pravnih lica i tela javne vlasti. Na osnovu sudskih naloga izvršeni su pretresi prostora, vozila i elektronskih uređaja, a izuzeti su predmeti i digitalni podaci koji se dovode u vezu sa počinjenjem krivičnih djela.

"Osumnjičeni je 29. jula 2026. godine, u zakonskom roku, predat pritvorskom nadzorniku, dok je krivična prijava dostavljena Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu", objavili su iz Direktorata.

Međutim, priča nije završena predajom pritvorskom nadzorniku, budući da je upravo navodnog srpskog hakera u prostorijama jedinice za zadržavanje jutros, rano ujutru, pokušao da zadavi 22-godišnji hrvatski osumnjičeni sa kojim je bio u ćeliji, o čemu je izvijestila zagrebačka policija u posebnom saopštenju.

"U četvrtak, 30. jula oko 5.55 časova, u Ulici Oranički odvojak na području Črnomerca, u službenim prostorijama Policijske uprave zagrebačke, dok su se zajedno nalazili u istoj prostoriji za zadržavanje pritvorenih osoba, 22-godišnjak je upotrebom fizičke snage pokušao da usmrti 33-godišnjeg državljanina Srbije. Policijski službenici odmah su reagovali i nakon njihovog ulaska u prostoriju prestao je sa daljim napadom. Muškarac je povređen, a lekarska pomoć pružena mu je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. Težina povreda za sada nije kvalifikovana", saopštila je zagrebačka policija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

hakovanje Hrvatska haker

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ