Srpski haker "pao" u Hrvatskoj, pa zamalo ubijen u pritvoru: Cimer pokušao da ga zadavi

U Hrvatskoj je uhapšen državljanin Srbije zbog sumnje da je hakovao informatičke sisteme više tamošnjih kompanija i državnih institucija, kao i da je neovlašćeno koristio lične podatke.

Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

Direktorat hrvatske policije objavio je da su uhapsili državljanina Srbije zbog sumnje da je hakovao informatičke sisteme više hrvatskih kompanija i institucija, ne navodeći, međutim, ni o kojim institucijama je riječ, niti sa kojom svrhom je hakovanje izvršeno. Nije navedena čak ni godina rođenja uhapšenog Srbina, iako je praksa da se takve informacije redovno objavljuju.

"Policijski službenici Službe kibernetičke bezbednosti Uprave kriminalističke policije završili su kriminalističko istraživanje nad punoljetnim državljaninom Republike Srbije zbog počinjenja krivičnih djela Teška krivična djela protiv računarskih sistema, programa i podataka iz člana 273. stav 1. i 2. u vezi sa članovima 266. i 268. Krivičnog zakona, kao i Nedozvoljena upotreba ličnih podataka iz člana 146. stav 1. Krivičnog zakona", navodi se.

Kako se ističe u saopštenju, sumnja se da je privedeni Srbin neovlašćeno pristupao računarskim sistemima više pravnih lica i tela javne vlasti. Na osnovu sudskih naloga izvršeni su pretresi prostora, vozila i elektronskih uređaja, a izuzeti su predmeti i digitalni podaci koji se dovode u vezu sa počinjenjem krivičnih djela.

"Osumnjičeni je 29. jula 2026. godine, u zakonskom roku, predat pritvorskom nadzorniku, dok je krivična prijava dostavljena Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu", objavili su iz Direktorata.

Međutim, priča nije završena predajom pritvorskom nadzorniku, budući da je upravo navodnog srpskog hakera u prostorijama jedinice za zadržavanje jutros, rano ujutru, pokušao da zadavi 22-godišnji hrvatski osumnjičeni sa kojim je bio u ćeliji, o čemu je izvijestila zagrebačka policija u posebnom saopštenju.

"U četvrtak, 30. jula oko 5.55 časova, u Ulici Oranički odvojak na području Črnomerca, u službenim prostorijama Policijske uprave zagrebačke, dok su se zajedno nalazili u istoj prostoriji za zadržavanje pritvorenih osoba, 22-godišnjak je upotrebom fizičke snage pokušao da usmrti 33-godišnjeg državljanina Srbije. Policijski službenici odmah su reagovali i nakon njihovog ulaska u prostoriju prestao je sa daljim napadom. Muškarac je povređen, a lekarska pomoć pružena mu je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. Težina povreda za sada nije kvalifikovana", saopštila je zagrebačka policija.