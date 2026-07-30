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Sud potvrdio optužnicu: Granični policajac lažirao podatke o prelasku granice kod Trebinja

Sud potvrdio optužnicu: Granični policajac lažirao podatke o prelasku granice kod Trebinja

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv graničnog policajca Elvira Nukičića koja ga tereti za falsifikovanje službene isprave, saopšteno je iz ovog suda.

Granična policija BiH Izvor: Shutterstock

Nukičić se trereti da je krivično djelo počinio obavljajući poslove pripadnika Granične policije BiH na međunarodnom graničnom prelazu Klobuk, na području Trebinja.

Optužen je da je unio neistinite podatke u službenu ispravu, odnosno neistinito evidentirao prelazak granice za lica čiji su inicijali P.D.G, S.D.G, M.G. i B.F. K.O, iako je znao da je riječ o pasošima lica koja nisu pristupila graničnim provjerama.

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Granična policija BiH

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Hvala što ste poslali vijest.

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