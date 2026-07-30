Sud potvrdio optužnicu: Granični policajac lažirao podatke o prelasku granice kod Trebinja

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv graničnog policajca Elvira Nukičića koja ga tereti za falsifikovanje službene isprave, saopšteno je iz ovog suda.
Nukičić se trereti da je krivično djelo počinio obavljajući poslove pripadnika Granične policije BiH na međunarodnom graničnom prelazu Klobuk, na području Trebinja.
Optužen je da je unio neistinite podatke u službenu ispravu, odnosno neistinito evidentirao prelazak granice za lica čiji su inicijali P.D.G, S.D.G, M.G. i B.F. K.O, iako je znao da je riječ o pasošima lica koja nisu pristupila graničnim provjerama.