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Drama u Goraždu: Automobil se zapalio u vožnji u blizini benzinske pumpe, vozač izašao na vrijeme

Drama u Goraždu: Automobil se zapalio u vožnji u blizini benzinske pumpe, vozač izašao na vrijeme

Autor Dušan Volaš
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Putnički automobil u potpunosti je izgorio sinoć oko 21 sat u blizini benzinske pumpe u Goraždu, nakon što ga je tokom vožnje iznenada zahvatio požar.

Goražde: Automobil u potpunosti izgorio u blizini benzinske pumpe Izvor: Klix - screenshot

Zahvaljujući prisebnosti vozača koji je uspio na vrijeme da zaustavi vozilo i napusti ga, u ovoj dramatičnoj situaciji nije bilo povrijeđenih.

Prema prvim informacijama, uzrok izbijanja vatre najvjerovatnije je bio kratki spoj, odnosno kvar na električnim instalacijama vozila, prenose federalni mediji. Plamen se širio izuzetno brzo, pa je automobil za svega nekoliko minuta bio u potpunosti obuhvaćen vatrom.

Na mjesto događaja ubrzo su stigli pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Goražde. Brzom i efikasnom intervencijom vatrogasci su uspjeli da lokalizuju i ugase požar, čime je spriječeno njegovo širenje na okolinu, što je bilo od posebne važnosti zbog neposredne blizine benzinske pumpe.

Uprkos brzoj reakciji vatrogasne ekipe, na automobilu je nastupila potpuna materijalna šteta i vozilu nije bilo spasa. Ovaj incident još jednom upozorava na to koliko kvarovi na instalacijama mogu biti opasni te ukazuje na važnost redovnog održavanja tehničke ispravnosti vozila.

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Goražde požar

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