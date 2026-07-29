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Pogođen američki brod u Egiptu: Širi se rat na Bliskom istoku, Tramp najavio osvetu

Pogođen američki brod u Egiptu: Širi se rat na Bliskom istoku, Tramp najavio osvetu

Autor Aleksandar Blagić
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Nepoznati dron pogodio brod u luci Damijet u Egiptu.

Pogođen američki brod u Egiptu Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nepoznati dron pogodio je u srijedu brod usidren u luci Damijet u Egiptu, javlja "Rojters". Pogođen je brod koji je usidren u luci za pretovar prirodnog gasa na obali Sredozemnog mora u Egiptu.

Britanska kompanija za pomorsku bezbjednost "Ambrey" se odmah oglasila o ovom incidentu kada su naveli da je nepoznati dron pogodio američki plutajući tanker za skladištenje gasa. Nakon pogotka, izbio je požar na brodu i vatra se proširila i na susjedni usidreni brod.

Posade oba broda su evakuisane i požar je ubrzo nakon toga stavljen pod kontrolu. Zasad niko zvanično nije preuzeo odgovornost za napad, ali se sumnja na Iran ili Irak s obzirom na to da su danas Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija izvele napad na iranske paravojne grupe u Iraku.

Američki predsjednik Donald Tramp je ranije danas tokom dana najavio osvetu za napad Irana na američke vojnike.

"Udarićemo ih snažno. Žestoko ćemo ih poraziti", izjavio je američki predsjednik.

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Tagovi

Egipat brodovi Iran SAD

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