Nepoznati dron pogodio brod u luci Damijet u Egiptu.

Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nepoznati dron pogodio je u srijedu brod usidren u luci Damijet u Egiptu, javlja "Rojters". Pogođen je brod koji je usidren u luci za pretovar prirodnog gasa na obali Sredozemnog mora u Egiptu.

Britanska kompanija za pomorsku bezbjednost "Ambrey" se odmah oglasila o ovom incidentu kada su naveli da je nepoznati dron pogodio američki plutajući tanker za skladištenje gasa. Nakon pogotka, izbio je požar na brodu i vatra se proširila i na susjedni usidreni brod.

Vidi opis Pogođen američki brod u Egiptu: Širi se rat na Bliskom istoku, Tramp najavio osvetu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: HANDOUT /AFP PHOTO / SOURCE / ISRAELI ARMY/Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: STR/AP Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: STR/AP Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Vahid Salemi/AP Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: STR/AP Br. slika: 10 10 / 10

Posade oba broda su evakuisane i požar je ubrzo nakon toga stavljen pod kontrolu. Zasad niko zvanično nije preuzeo odgovornost za napad, ali se sumnja na Iran ili Irak s obzirom na to da su danas Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija izvele napad na iranske paravojne grupe u Iraku.

Američki predsjednik Donald Tramp je ranije danas tokom dana najavio osvetu za napad Irana na američke vojnike.

"Udarićemo ih snažno. Žestoko ćemo ih poraziti", izjavio je američki predsjednik.