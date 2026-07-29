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Optužena da je sjekirom demolirala auto bivšeg partnera

Optužena da je sjekirom demolirala auto bivšeg partnera

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
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Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv M.G. (63) iz Čapljine koju terete da je u Čajniču sjekirom oštetila putnički automobil svog bivšeg emotivnog partnera, pričinivši materijalnu štetu od 3.000 KM.

Optužena da je sjekirom demolirala auto bivšeg partnera Izvor: Shutterstock

Optužnica je tereti da je počinila krivično djelo Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari iz člana 240. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a potvrđena je 17. jula ove godine od strane Osnovnog suda u Foči.

Prema navodima optužnice, incident se dogodio 18. maja 2026. godine oko 22 časa u Ulici Srpskih vojvoda u Čajniču, pišu Nezavisne novine.

Tužilaštvo M.G. tereti da je, svjesna svog postupanja i sa namjerom da ošteti tuđu imovinu, ručnom sjekirom nanijela brojna oštećenja na putničkom automobilu "Škoda Oktavia", vlasništvo K.Ž. iz Čajniča, sa kojim je prethodno duže vrijeme bila u emotivnoj vezi.

Na vozilu su, kako se navodi, oštećeni prednje i zadnje vjetrobransko staklo, oba zadnja štop svjetla, prednji farovi, prednja maska, hauba, oba retrovizora, zadnje bočno staklo, dva pneumatika, kao i instrument tabla.

Prema odštetnom zahtjevu oštećenog K.Ž., ukupna materijalna šteta procijenjena je na 3.000 KM, a oštećeni je protiv optužene podnio prijedlog za krivično gonjenje.

(Srna)

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