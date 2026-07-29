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Na snazi izmjene Zakona: Roditelji u Srpskoj od danas imaju više dana bolovanja za njegu djece

Na snazi izmjene Zakona: Roditelji u Srpskoj od danas imaju više dana bolovanja za njegu djece

Autor Nikolina Damjanić
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Od danas su u Republici Srpskoj na snazi izmjene Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojima su povećana prava roditelja na bolovanje radi njege oboljelog djeteta i ograničen iznos participacije.

Roditeljima u Srpskoj duže bolovanje za njegu oboljelog djeteta Izvor: Shutterstock

Iz Saveza sindikata Republike Srpske saopštili su da su usvojenim izmjenama uvaženi njihovi zahtjevi za unapređenje prava zaposlenih roditelja.

Prema novim rješenjima, roditelji djece do 15 godina imaju pravo na 30 dana bolovanja radi njege oboljelog djeteta, umjesto dosadašnjih 15, dok je za djecu stariju od 15 godina broj dana povećan sa sedam na 14.

Ovo pravo roditelji mogu koristiti pojedinačno ili naizmjenično, u skladu sa međusobnim dogovorom.

Izmjenama je predviđeno i da roditelj koji boravi uz dijete tokom bolničkog liječenja ostvaruje pravo na naknadu plate u iznosu od 100 odsto.

Novim zakonskim rješenjima ograničen je i iznos participacije koju plaćaju osiguranici. Umjesto dosadašnjeg rješenja prema kojem je participacija mogla iznositi do 50 odsto vrijednosti pružene zdravstvene usluge, sada je propisano da njena ukupna visina može iznositi najviše do polovine najniže plate u Republici Srpskoj.

Iz Saveza sindikata naveli su i da je Vlada Republike Srpske prihvatila njihov prijedlog da do kraja godine zakonski uredi pitanje zdravstvene zaštite radnika kojima poslodavci nisu uplatili doprinose.

Kako su istakli, Radna grupa će pripremiti odgovarajuća zakonska rješenja kako bi svaki radnik imao pravo na zdravstvenu zaštitu bez obzira na to da li je poslodavac izmirio obavezu uplate doprinosa.

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Tagovi

bolovanje Savez sindikata participacija roditelji djeca

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