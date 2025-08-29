FZO RS: Uskoro bez papira na komisiju za bolovanje

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske uskoro više neće morati da nose papirnu medicinsku dokumentaciju prilikom upućivanja na komisiju za bolovanja, zahvaljujući elektronskoj razmjeni podataka između zdravstvenih ustanova i komisija.

Iz Fonda su dodali da će ovim biti olakšan i rad porodičnih doktora i ljekara na komisijama.

Kada se počne sa potpunom primjenom elektronske razmjene, za osiguranike koji se upućuju na komisiju sa naznakom "bez prisustva pacijenta", kao što su teško oboljeli, trudnice, lica sa invaliditetom, više neće biti potrebno ni da članovi porodice donose dokumentaciju u njihovo ime, kao što je to sada slučaj.

U saopštenju se pojašnjava da je u završnoj fazi integrisanje Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske u Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS), te da je planirano da od naredne sedmice počne elektronska razmjena podataka.

"S obzirom na to da sve zdravstvene ustanove, naročito privatne ambulante porodične medicine, uprkos upozorenjima Fonda, nisu još u potpunosti prilagodile svoje sisteme elektronskoj razmjeni, još neko vrijeme će uporedo biti zadržano i dostavljanje dokumentacije u papirnom obliku", poručili su iz Fonda.

U saopštenju se naglašava da je važno da sve ustanove koje su uvezane unose nalaze u IZIS kako bi elektronska razmjena nesmetano funkcionisala i kako bi komisije mogle da sprovode ocjene bolovanja, bez potrebe da od osiguranika traže da donose dokumentaciju.

Tokom septembra Fond zdravstvenog osiguranja i Zavod za medicinu rada i sporta će pratiti realizaciju primjene elektronske razmjene podataka, te će odrediti datum početka pune primjene integracije.

U Republici Srpskoj već nekoliko godina u primjeni je Integrisani zdravstveni informacioni sistem koji je omogućio razmjenu podataka između zdravstvenih ustanova, odnosno integrisanje u jedinstven sistem i brojne druge prednosti, što doprinosi efikasnijem zdravstvenom sistemu.

IZIS se kontinuirano razvija i uvode se konstantno nove funkcionalnosti u skladu sa potrebama zdravstvenih ustanova i osiguranika, dodaje se u saopštenju.

